Wat ga je de komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in mei 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix mei 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Army of the Dead

Netflix gaat voor blockbusters deze zomer en dat start met Army of the Dead, de nieuwe film van Zack Snyder. In de film volg je Scott Ward (Dave Bautista), een oorlogsheld die nu rustig hamburgers bakt in zijn restaurant. Hij wordt gevraagd voor een gevaarlijke missie die een hoop geld kan opleveren: een kluis beroven in Las Vegas. Dat klinkt niet bijzonder, behalve dat de omgeving vol zit met zombies. Verwacht een hele hoop actie en humor.

Vanaf 21 mei te zien op Netflix.

2. Love, Death and Robots (seizoen 2)

We kunnen komende maand genieten van het tweede seizoen van Love, Death and Robots. Het idee is dat verschillende animatiemakers de kans krijgen om een korte film te maken rond de thema’s liefde, dood en robots. Het eerste seizoen gaf een grote diversiteit aan korte films, met een ongekende kwaliteit. Dit tweede seizoen belooft dat voort te zetten.

Vanaf 14 mei te zien op Netflix.

3. Jupiter’s Legacy (seizoen 1)

Jupiter’s Legacy is een nieuwe superheldenserie, gebaseerd op de strips van Mark Millar. Het is de eerste van een reeks Netflix-series in hetzelfde universum. Deze gaat over de eerste generatie superhelden, die in de jaren dertig hun krachten kregen en zich daarna hebben ingezet om de wereld te verbeteren. Nu is het tijd voor de volgende generatie. Hoe kunnen zij ooit in die grote superheldenschoenen stappen?

Vanaf 7 mei te zien op Netflix.

4. Ferry

In de serie Undercover leerde je Ferry Bouwman kennen als leider van een criminele organisatie die wordt opgepakt. In deze film zie je hoe Bouwman in zijn jongere jaren werkt voor een hasjbaron, door wie hij op pad wordt gestuurd naar zijn geboortestreek in Brabant.

Vanaf 14 mei te zien op Netflix.

5. Lucifer (seizoen 5 deel 2)

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar in mei kun je eindelijk naar het tweede deel van het vijfde seizoen van Lucifer kijken. Geniet er nog maar even van, want het zesde seizoen is deze keer echt het einde voor de serie.

Vanaf 28 mei te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix:

Money, Explained – 11 mei

– 11 mei The Upshaws – 12 mei

– 12 mei Castlevania (seizoen 4) – 13 mei

– 13 mei Special (seizoen 2) – 20 mei

– 20 mei Jurassic World: Kamp Krijtastisch (seizoen 3) – 21 mei

– 21 mei The Kominsky Method (seizoen 3) – 28 mei

Zowel Mythic Quest als Trying krijgen een tweede seizoen op Apple TV Plus deze maand. Tevens kun je kijken naar een documentairereeks over de muziek uit 1971.

Mythic Quest (seizoen 2) – 7 mei

– 7 mei Trying (seizoen 2) – 14 mei

14 mei 1971: The Year That Music Changed Everything – 21 mei

The Falcon and the Winter Soldier is alweer afgelopen met een waanzinnige finale-aflevering. Hoewel we nog even moeten wachten op Loki, is er ook in mei weer genoeg te kijken op Disney Plus.

Star Wars: The Bad Batch – 5 mei

– 5 mei The New Mutants – 7 mei

– 7 mei Angel (seizoen 1 t/m 5) – 7 mei

– 7 mei High School Musical: The Musical: The Series (seizoen 2) – 14 mei

– 14 mei New Girl (seizoen 1 t/ 7) – 14 mei

– 14 mei Marvel’s M.O.D.O.K. – 21 mei

– 21 mei Cruella (VIP Toegang) – 28 mei

