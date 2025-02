Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor maart 2025

Er worden in maart 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor maart.

Nieuw op Netflix: maart 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in maart 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. The Electric State

De robotoorlog is achter de rug en alle robots zijn verbannen naar The Electric State. Daar gaat een jonge meid (Milly Bobby Brown) samen met een smokkelaar (Chris Pratt) op zoek naar haar broer. De film is geregisseerd door de Russo-broers.

The Electric State kijk je vanaf 14 maart op Netflix.

2. The Residence

Er is een moord gepleegd in het Witte Huis en het is aan detective Cordelia Cupp (Uzo Aduba) om het op te lossen. Dat valt niet mee in een huis met 132 kamers en 157 verdachten.

The Residence kijk je vanaf 20 maart op Netflix.

3. The Life List

De moeder van een jonge vrouw is overleden, maar niet voordat ze haar dochter een opdracht heeft meegegeven. Ze moet de lijst met levensdoelen die ze als tiener heeft geschreven voltooien. Na elke taak krijgt ze een speciale dvd van haar advocaat.

The Life List kijk je vanaf 28 maart op Netflix.

4. Little Siberia

In een klein Fins dorpje schiet een meteoriet dwars door de dak van een auto. Het is aan de lokale priester om dit object te beschermen van alle aandacht.

Little Siberia kijk je vanaf 21 maart op Netflix.

5. Adolescence

Een tiener wordt ervan verdacht zijn klasgenootje vermoord te hebben. Zijn ouders, een detective en een therapeut zoeken allemaal naar antwoorden hoe dit zover heeft kunnen komen.

Adolescence kijk je vanaf 13 maart op Netflix.

Apple TV Plus maart 2025

Terwijl je Outti in maart nog naar de laatste afleveringen van Severance kijkt, streamt je Innie deze maand al de volgende nieuwe series.

Dope Thief

In Dope Thief volg je twee vrienden die zich voordoen als DEA-agenten om een huis te beroven, maar dan kloppen ze bij de verkeerde mensen aan en zijn hen en hun families niet meer veilig.

Dope Thief kijk je vanaf 14 maart op Apple TV Plus.

Side Quest

Neem een ander kijkje in de wereld van Mythic Quest, met vier verhalen van spelers, de eigenaren van een stripboekenwinkel en medewerkers van het team.

Side Quest kijk je vanaf 26 maart op Apple TV Plus.

The Studio

Seth Rogen speelt in The Studio het hoofd van een filmstudio, die alles om acteurs te paaien en films vers te houden. De serie zit vol bekende koppen, zoals Kathryn Hahn, Catherine O’Hara, Bryan Cranston, Zac Efron, Martin Scorsese en Paul Dano.

The Studio kijk je vanaf 26 maart op Apple TV Plus.

Disney Plus maart 2025

Daredevil: Born Again – 4 maart

– 4 maart O’Dessa – 13 maart

– 13 maart Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip – 28 maart

Videoland maart 2025

De Kluis: Het Masterplan – 1 maart

– 1 maart Shaolin Heroes – 12 maart

– 12 maart Make Up Your Mind (seizoen 5) – 16 maart

– 16 maart Bennie – 21 maart

Prime Video maart 2025

Know Where to Hide: Wie niet weg is… – 7 maart

– 7 maart Conclave – 7 maart

– 7 maart The Wheel of Time (seizoen 3) – 13 maart

– 13 maart Duplicity – 20 maart

– 20 maart Bosch: Legacy – 27 maart

– 27 maart Holland – 27 maart

