Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor maart 2022

Er worden weer topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus en Disney Plus komende maand. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met de streamingtips voor maart 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix maart 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. The Adam Project

De makers van Free Guy komen in maart met de film The Adam Project. Weer met Ryan Reynolds, die deze keer een tijdreiziger speelt die zijn jongere zelf ontmoet. Samen moeten ze met hun vader (Mark Ruffalo) strijden voor de toekomst.

Vanaf 11 maart te zien op Netflix.

2. Bridgerton (seizoen 2)

Roddels, romances, knappe mannen en opgedofte dames: het is tijd voor het tweede seizoen van Bridgerton. Elk seizoen wil maker Shonda Rhimes een ander personages centraal stellen. Deze keer is het de beurt aan Lord Anthony Bridgerton, die twijfelt tussen zijn plicht en zijn hart.

Vanaf 25 maart te zien op Neflix.

3. Queer Eye Germany

Krijg je niet genoeg van Queer Eye? Dan is het in maart tijd voor Queer Eye Germany. Een Duitse ‘Fab 5’ stort zich in elke aflevering van deze serie op iemand die hun hulp kan gebruiken. De een geeft de huis een make-up, de ander zorgt voor nieuwe outfits en er wordt aan het zelfvertrouwen van de ‘held van de week’ gewerkt. Dat wordt vast net zo janken als de Amerikaanse versie.

Vanaf 9 maart te zien op Netflix.

4. Grond

Ishmael heeft een slim zakenplan. Hij verkoopt heilige aarde uit Marokko aan moslims in België, om te gebruiken voor begrafenissen. Zo kunnen geliefden dichtbij begraven worden, maar toch verbonden blijven aan het land van herkomst.

Vanaf 17 maart te zien op Netflix.

5. Windfall

In deze thriller arriveert een jong stel (Lily Collins en Jesse Plemons) in hun vakantiewoning. Daar vinden ze een man (Jason Segel) die hem komt beroven. Wat nu? Dat belooft een intense rit.

Vanaf 18 maart te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix maart 2022

The Guardians of Justice – 1 maart

– 1 maart Worst Roommate Ever – 1 maart

– 1 maart Against the Ice – 2 maart

– 2 maart Pieces of Her – 4 maart

– 4 maart Queen of the South seizoen 5 – 9 maart

– 9 maart Formula 1: Drive to Survive seizoen 4 – 11 maart

– 11 maart Bohemian Rhapsody – 15 maart

– 15 maart Bad Vegan – 16 maart

– 16 maart Human Resources – 18 maart

Apple TV Plus maart 2022

Negen beroemdheden ontvangen brieven van mensen die door hen zijn geïnspireerd om hun leven te veranderen. Zet de tissues maar alvast klaar. Met dit seizoen onder andere Viola Davis, Jane Fonda, Sandra Oh en Malala Yousafzai.

The Last Days of Ptolemy Grey – 11 maart

Samuel L. Jackson speelt de oude Ptolemy Grey die wordt vergeten door de mensen om hem heen en zijn eigen herinneringen ook kwijtraakt. Als blijkt dat er een nieuwe behandeling bestaat om zijn herinneringen terug te krijgen, komen er dingen naar boven die misschien beter begraven hadden kunnen blijven.

WeCrashed – 18 maart

Deze film verteld het verhaal van het bedrijf WeWork, dat razendsnel veel waard werd en na een jaar weer instortte. Met onder andere Jared Leto en Anne Hathaway.

Pachinko – 25 maart

Het boek Pachinko van Min Jin Lee komt tot leven in deze nieuwe serie. Het boek gaat over Koreaanse immigranten in Japan en volgt maar liefst vier generaties. Genoeg stof voor een serie dus.

Disney Plus maart 2022

Eind maart gaat er weer een nieuwe Marvel-serie in première: Moon Knight. Je kunt daarnaast deze maand een nieuwe Pixar-film verwachten met Turning Red, over een meisje dat verandert in een enorme rode panda.