Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in maart 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix maart 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. The Irregulars

Deze nieuwe serie, gebaseerd op Sherlock Holmes, draait eens niet om de beroemde detective zelf. In The Irregulars volg je een groep tieners die misdaden oplossen. De naam komt van de Bake Street Irregulars, straatkinderen die in de Sherlock Holmes-boeken helpen om het leven in Londen in de gaten te houden. De Netflix-serie belooft een stuk meer duister en bovennatuurlijk te worden.

Vanaf 26 maart te zien op Netflix.

2. Murder Among the Mormons

Het is weer smullen geblazen voor fans van true crime. Deze driedelige documentaire kijkt naar drie bomaanslagen in 1985 in Salt Lake City, waarbij twee mensen om het leven kwamen. In een van de auto’s zijn bijzondere documenten gevonden die de mormoonse kerk op zijn grondvesten schudde.

Vanaf 3 maart te zien op Netflix.

3. Pacific Rim: The Black

Hoewel er geen plannen zijn voor een derde Pacific Rim-film, kun je deze maand genieten van een anime gebaseerd op de films. In de serie volg je een broer en zus, die met een Jaeger op zoek gaan naar hun ouders als Kaiju Australië hebben veroverd. Dat betekent vooral grootste gevechten tussen monster en machine.

Vanaf 4 maart te zien op Netflix.

4. Sky Rojo

In deze dwaze actieserie volg je drie sekswerkers op zoek naar vrijheid. De vrouwen proberen te vluchten van hun pooier, die hen samen met zijn handlangers achtervolgt. Ze komen er al snel achter dat ze samen sterker zijn. De serie is gemaakt door de mensen achter La Casa De Papel.

Vanaf 19 maart te zien op Netflix.

5. Wafeltje en Mochi

Michelle Obama komt naar Netflix in een nieuwe serie, die kinderen mogelijk inspireert om te koken. In Wafeltje en Mochi maak je kennis met twee muppets die dromen om een chef te worden. Ze reizen de wereld rond en ontmoeten beroemde koks en proeven de beste gerechten. Leerzaam, leuk en lekker.

Vanaf 16 maart te zien op Netflix.

Ook interessant:

Biggie I Got a Story to Tell – 1 maart

– 1 maart The Bold Type – 1 maart

– 1 maart Murder Among the Mormons – 3 maart

– 3 maart Anne + – 4 maart

– 4 maart Sentinelle – 5 maart

– 5 maart On the Basis of Sex – 9 maart

– 9 maart Das Hausboot – 9 maart

– 9 maart Mariage or Mortgage – 10 maart

– 10 maart Last Chance U: Basketball – 10 maart

– 10 maart Yes Day – 12 maart

– 12 maart The Lost Pirate Kingdom – 15 maart

– 15 maart The One – 21 maart

– 21 maart DOTA Dragon’s Blood – 25 maart

Cherry – 12 maart

Tom Holland speelt in deze film een jongen met problemen. Nadat hij traumatische ervaringen heeft opgedaan in het leger, moet hij om zien te gaan met zijn gedachtes en een drugsverslaving. Hij besluit banken te beroven. De film is gemaakt door de Russo-broers, die je natuurlijk kent van Captain America: Civil War en de twee nieuwste Avengers-films. Cherry belooft echter een stuk kleiner te worden.

Op Disney Plus sluit WandaVision het eerste seizoen af, maar de serie wordt direct opgevolgd door The Falcon and the Winter Soldier. Dat betekent dus elke week weer een dosis Marvel op je televisie. Ook komt er een nieuwe film in Premier Access beschikbaar op de dienst, wat betekent dat je extra moet betalen om deze te kunnen zien. Raya and the Last Dragon is waarschijnlijk over enkele maanden ook zonder extra kosten te zien.

Raya and the Last Dragon (Premier Access) – 5 maart

(Premier Access) – 5 maart Assembled: The Making of WandaVision – 12 maart

– 12 maart Marvel Studios: Legends – 12 maart

– 12 maart Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – 12 maart

– 12 maart Own the Room – 12 maart

– 12 maart The Falcon and the Winter Soldier (wekelijks) – 19 maart

(wekelijks) – 19 maart The Mighty Ducks Game Changers – 26 maart

