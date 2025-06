Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juni 2025

Er worden in juni 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juni.

Nieuw op Netflix: juni 2025

1. Squid Game (seizoen 3)

Het is eindelijk tijd voor de afsluiting van Squid Game. Het derde en laatste seizoen volgt direct de cliffhanger van het tweede seizoen op. Na de mislukte revolutie vindt So Gi-hun zichzelf terug in het spel, met games die dodelijker zijn dan ooit.

Het derde seizoen van Squid Game kijk je vanaf 27 juni op Netflix.

2. Yolanthe

Netflix geeft je een kijkje in het leven van Yolanthe Cabau, en haar nieuwe bestaan in Los Angeles. Het is de eerste Nederlandse realityserie van Netflix.

Yolanthe kijk je vanaf 18 juni op Netflix.

3. KPop Demon Hunters

Een populaire K-popband vol stoere meiden vecht in het geheim tegen demonen om fans te beschermen. Hun grootste uitdaging staat klaar: demonen die zich voordoen als een mannelijke K-popband.

KPop Demon Hunters kijk je vanaf 20 juni op Netflix.

4. Fubar (seizoen 2)

Arnold Schwarzenegger is terug als Luke Brunner, een CIA-agent die vlak voor zijn pensioen erachter komt dat zijn dochter ook een spion is. Dit seizoen sluit The Matrix-actrice Carrie-Anne Moss zich aan bij de cast, als een Duitse spion en de ex van Luke.

Het tweede seizoen van Fubar kijk je vanaf 12 juni op Netflix.

5. Tires (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Tires was een bijzonder leuke verrassing. In deze komische serie volg je de gebeurtenissen in een autoreparatiezaak. Shane heeft de zaak geërfd, maar is totaal niet geschikt als baas. Toch doet hij zijn best om de boel te redden.

Het tweede seizoen van Tires kijk je vanaf 5 juni op Netflix.

Apple TV Plus juni 2025

In juni kun je op Apple TV Plus uiteraard verder kijken naar de avonturen van Murderbot. Daarnaast kun je de volgende nieuwe series en films verwachten.

Stick

Owen Wilson speelt een man die ooit een golfheld was, maar toen ter lager wal is geraakt. Als zijn huwelijk strandt en hij van zijn baantje wordt ontslagen, lijkt alles verloren. Toch gloort er hoop aan de horizon, als hij een 17-jarig golfgenie tegen het lijf loopt.

Stick kijk je vanaf 4 juni op Apple TV Plus.

Echo Valley

Julianne Moore speelt een vrouw wiens dochter (gespeeld door Sydney Sweeney) thuiskomt onder het bloed. Deze moeder besluit vervolgens alles op alles te zetten om haar kind te beschermen.

Echo Valley kijk je vanaf 13 juni op Apple TV Plus.

The Buccaneers (seizoen 2)

In The Buccaneers volg je een groepje jonge, Amerikaanse dames dat naar Londen vertrekt om daar mannen aan de haak te slaan. Ook dit seizoen belooft weer een hoop drama, prachtige jurken en mannen zonder shirt.

Het tweede seizoen van The Buccaneers kijk je vanaf 18 juni op Apple TV Plus.

Smoke

Acteur Taron Egerton is terug op Apple TV Plus. Deze keer speelt de acteur een onderzoeker van brandstichtingen, die samenwerkt met een detective om twee brandstichters te vinden.

Smoke kijk je vanaf 27 juni op Apple TV Plus.

Videoland juni 2025

The Librarians The Next Chapter – 2 juni

– 2 juni Echte Gooische Moeders – 2 juni

– 2 juni Kees Vliegt Echt Uit – 11 juni

Disney Plus juni 2025

Predator: Killer of Killers – 6 juni

– 6 juni Ironheart – 25 juni

– 25 juni The Bear (seizoen 4) – 26 juni

Prime Video juni 2025

Deep Cover – 12 juni

– 12 juni We Were Liars – 18 juni

– 18 juni Countdown – 25 juni

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor juni 2025.