Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juni 2023

Er worden in de maand juni van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juni.

Nieuw op Netflix: juni 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in juni 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Black Mirror (seizoen 6)

Na het vijfde seizoen van Black Mirror in 2019, dacht iedereen dat de realiteit deze serie inmiddels had ingehaald. Black Mirror vertelt over dystopische toekomstbeelden waarin de ontwikkeling van huidige technologie wordt doorgetrokken. Bedenker Charlie Brooker heeft (gelukkig) toch weer verhalen bedacht die nog niet in het echt zijn gebeurd.

Met dit seizoen in de cast onder andere Aaron Paul, Annie Murphy, Ben Barnes, Josh Hartnet, Kate Mara, Michael Cera, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek en Zazie Beetz.

Black Mirror seizoen 6 kijk je vanaf juni op Netflix.

2. Extraction 2

Chris Hemsworth duikt voor de tweede keer in de rol van agent Tyler Rake, die deze keer de familie van een gangster moet redden. Het origineel viel onder andere op door de sterke actiescènes en dat is met Extraction 2 niet anders. Met name opvallend is een actiesequentie van bijna een kwartier lang die uit één take bestaat.

Extraction 2 kijk je vanaf 16 juni op Netflix.

3. Our Planet II

David Attenborough vertelt weer bijzondere verhalen uit het dierenrijk, ondersteund door de mooiste beelden. Our Planet II draait om migratie in verschillende vormen. Van een albatroskuiken dat van zijn eiland probeert te geraken, tot kleine krabben die van het strand naar het bos reizen en hun best doen om niet opgegeten te worden.

Our Planet 2 kijk je vanaf 14 juni op Netflix.

4. Tour de France: Unchained

Tijdens de Tour de France zijn alle ogen gericht op de wielrenners, maar er gebeurt natuurlijk zoveel meer rond dit grote sportevenement. In Tour de France: Unchained krijg je een uniek kijkje achter de schermen.

Tour de France: Unchained kijk je vanaf 8 juni op Netflix.

5. Oei, ik groei!

Drie stellen komen samen bij een Mama’s voor Mama’s-club. Terwijl iedereen zich goed voorbereid op de zwangerschap en bevalling, is de periode daarna nog best lastig. Hoe combineer je bijvoorbeeld werk en moederschap? En hoe werkt het als je twee families met compleet verschillende culturen combineert? Met onder andere Katja Schuurman, Soy Kroon en Yalanthe Cabau.

Oei, ik groei! kijk je vanaf 9 juni op Netflix.

Apple TV Plus juni 2023

We moeten afscheid nemen van Ted Lasso, maar je kunt nog kijken naar nieuwe afleveringen van onder andere Silo, Platonic en High Desert. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten op Apple TV Plus.

The Crowded Room

Tom Holland speelt de hoofdrol in deze film over een man die gearresteerd wordt voor een schietincident, maar hij mist delen van zijn geheugen. Heeft hij het wel of niet gedaan? Welk geheim draagt hij met zich mee?

The Crowded Room kijk je vanaf 9 juni op Netflix.

The Snoopy Show (seizoen 3)

Voor de kids staat er in juni een nieuw seizoen van The Snoopy Show klaar, waarin hond Snoopy en zijn vriendjes avonturen beleven.

The Snoopy Show seizoen 3 kijk je vanaf 9 juni op Netflix.

The Afterparty (seizoen 2)

In The Afterparty probeert een detective (Tiffany Haddish) een zaak op te lossen, waarbij alle aanwezigen verdacht zijn. In elke aflevering wordt een ander perspectief belicht, compleet in eigen stijl. Met in dit tweede seizoen een compleet nieuwe zaak met nieuwe verdachten.

The Afterparty seizoen 2 kijk je vanaf 12 juni op Netflix.

Swagger (seizoen 2)

Een jong basketbaltalent dreigt te bezwijken aan de druk onderweg naar de top.

Swagger seizoen 2 kijk je vanaf 23 juni op Netflix.

Hijack

Vlucht KA29 van Dubai naar Londen wordt gekaapt en dan is het aan bedrijfsonderhandelaar Sam Nelson (Idris Elba) om de dag te redden.

Hijack kijk je vanaf 28 juni op Netflix.

Disney Plus juni 2023

Op Disney Plus kun je in juni onder andere naar een nieuwe Marvel-serie kijken: Secret Invasion. Ook de film Avatar: The Way of Water is vanaf deze maand te zien.

Avatar: The Way of Water – 7 juni

– 7 juni Flamin’ Hot – 9 juni

– 9 juni The Full Monty – 14 juni

– 14 juni Secret Invasion – 21 juni

HBO Max juni 2023

Helaas zijn Succession en Barry nu officieel afgelopen, maar niet getreurd. Op HBO Max kijk je in juni onder andere naar de langverwachte en controversiele nieuwe serie The Idol en krijgt Sex in the City-opvolger And Just Like That een tweede seizoen.

Painting With John (seizoen 2 ) – 3 juni

) – 3 juni The Idol – 5 juni

– 5 juni And Just Like That… (seizoen 2) – 22 juni

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor juni 2023.