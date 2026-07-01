Netflix en Apple TV in juli 2026: Heartstopper, Silo en Trying

Er worden in juli 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juli.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: juli 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in juli 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Heartstopper Forever

Het is helaas tijd om afscheid te nemen van Nick, Charlie en hun vrienden in deze afsluitende film. De relatie van de twee jongens staat op spanning, omdat Nick niet weet wie hij is zonder zijn vriendje. Als dat niet huilen geblazen wordt.

Heartstopper Forever kijk je vanaf 17 juli op Netflix.

2. Enola Holmes 3

Enola (het zusje van Sherlock Holmes) staat op het punt om te trouwen, maar dan slaat de twijfel toe: levert ze niet teveel in? Als haar broer vervolgens wordt ontvoerd, kan Enola gewoon weer de detective zijn die ze echt is.

Enola Holmes 3 kijk je vanaf 1 juli op Netflix.

3. Little House on the Prairie

Little House on the Prairie was een langlopende Amerikaanse serie uit de jaren tachtig, gebaseerd op een populaire boekenreeks. Nu komt Netflix met een nieuwe versie. Een jonge familie bouwt een klein huis op een plek waar het leven gevaarlijker is dan gedacht.

Little House on the Prairie kijk je vanaf 9 juli op Netflix.

4. 72 Hours

Kevin Hart speelt een man die per ongeluk wordt toegevoegd aan een groepchat met jongens die een vrijgezellenfeest organiseren. Omdat zijn baas denkt dat hij te oud wordt voor zijn werk, besluit hij te gaan om zich weer jong te voelen. Dan loopt alles snel uit de hand.

72 Hours kijk je vanaf 24 juli op Netflix.

5. The East Palace

In dit Koreaanse drama volg je een krijger die in een spook kan veranderen en daardoor andere geesten kan verslaan, en een dame met de kracht om te communiceren met de doden. Beiden proberen een gevaarlijk mysterie op te lossen.

The East Palace kijk je vanaf 17 juli op Netflix.

Apple TV juli 2026

Silo (seizoen 3)

Met het derde seizoen van scifiserie Silo wordt er onder andere gekeken naar het verleden. Want als we weten wat er gebeurde rond de bouw van de silo’s, leren we meer over de situatie waar de personages nu in leven.

Het derde seizoen van Silo kijk je vanaf 3 juli op Apple TV.

Trying (seizoen 5)

In het vijfde seizoen van Trying wordt het leven van het jonge gezin van Jason en Nikki overhoop gehaald, als de biologische moeder van hun tieners opduikt.

Het vijfde seizoen van Trying kijk je vanaf 8 juli op Apple TV.

Lucky

Anya Taylor-Joy speelt een personage die Lucky heet, maar weinig geluk heeft. Ze is een oplichter die op de vlucht is nadat een een miljoenenroof verkeerd gaat.

Lucky kijk je vanaf 15 juli op Apple TV.

The Dink

Jake Johnson speelt een tennispro die na een ongeluk verplicht wordt om iets te doen waar hij een hekel aan heeft: pickleball spelen.

The Dink kijk je vanaf 24 juli op Apple TV.

Prime Video juli 2026

Elle – 1 juli

– 1 juli Cold Storage – 5 juli

– 5 juli Lil Kleine: Terug – 6 juli

– 6 juli Ride or Die – 15 juli

– 15 juli The Devil’s Mouth – 29 juli

– 29 juli Batman: Caped Crusader (seizoen 2) – 31 juli

Disney Plus juli 2026

X-Men ’97 (seizoen 2) – 1 juli

– 1 juli Ready or Not 2: Here I Come – 2 juli

– 2 juli Descendants: Wicked Wonderland – 17 juli

– 17 juli The Devil Wears Prada 2 – 29 juli

Videoland juli 2026

Babygirl – 10 juli

– 10 juli B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met? – 16 juli

– 16 juli B&B Vol Liefde – 20 juli

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor juli 2026. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.