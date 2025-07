Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juli 2025

Er worden in juli 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juli.

Nieuw op Netflix: juli 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in juli 2025 nieuw is op Netflix!

1. The Old Guard 2

De onsterfelijke krijgers van The Old Guard zijn terug. Leider Andy (Charlize Theron) heeft moeite met haar nieuwe sterfelijkheid, maar moet het toch opnemen tegen de eerste immortal (gespeeld door Uma Thurman). Nederlander Marwan Kenzari is ook weer terug.

The Old Guard 2 kijk je vanaf 2 juli op Netflix.

2. The Sandman (seizoen 2)

Onze gebeden zijn verhoord, want deze maand verschijnt het tweede (en tevens laatste) seizoen van The Sandman. Dream heeft zijn paleis herbouwd, maar dan haalt zijn verleden hem in.

De eerste helft van het tweede seizoen van The Sandman kijk je vanaf 3 juli op Netflix. De tweede helft staat vanaf 24 juli op de streamingdienst.

3. Brick

In deze Duitse thriller wordt een flatgebouw plots omgeven door een muur van onverwoestbaar materiaal. Samen met de buren gaan Tim en Olivia op zoek naar een oplossing.

Brick kijk je vanaf 10 juli op Netflix.

4. Untamed

Er is een moord gepleegd in de wildernis van Yosemite National Park en het is aan Kyle Turner (Eric Bana) om onderzoek te doen. Hij krijgt daarbij help van een rookie die vooral gewend is aan het stadsleven.

Untamed kijk je vanaf 17 juli op Netflix.

5. Bad Boa’s

Jandino Asporaat en Werner Kolf spelen in deze komische film twee boa’s. De een is toegewijd om de buurt beter te maken, terwijl de ander een meer roekeloze manier van werken heeft.

Bad Boa’s kijk je vanaf 11 juli op Netflix.

Apple TV Plus juli 2025

Op Apple TV Plus kijk je deze maand nog naar nieuwe afleveringen van The Buccaneers en Smoke, en daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Foundation (seizoen 3)

Ingewikkelde sciencefictionserie Foundation is terug voor zijn derde seizoen. In deze serie proberen enkelen de kennis van de mensheid te bewaren voor de toekomst. Dit seizoen speelt zich 150 jaar later af, waarin de Galactic Empire op instorten staat en er een nieuw gevaar op de stoep staat.

Het derde seizoen van Foundation kijk je vanaf 11 juli op Apple TV Plus.

The Wild Ones

In deze documentairereeks gaan filmmakers op zoek naar de meest bedreigde diersoorten op aarde, om ze mogelijk te redden van de ondergang.

The Wild Ones kijk je vanaf 11 juli op Apple TV Plus.

Snoopy Presents: A Summer Musical

Charlie Brown gaat naar zomerkamp en geniet daar met volle teugen van. Sally, die daar voor het eerst is, vindt het allemaal maar spannend. Helpt het om er over te zingen?

Snoopy Presents: A Summer Musical kijk je vanaf 18 juli op Apple TV Plus.

Acapulco (seizoen 4)

Het is tijd om de deuren van Las Colinas te sluiten, want dit vierde seizoen is het einde voor de serie Acapulco.

Het vierde seizoen van Acapulco kijk je vanaf 23 juli op Apple TV Plus.

Disney Plus juli 2025

Z-O-M-B-I-E-S 4: Dawn of the Vampires – 11 juli

– 11 juli Washington Black – 23 juli

Prime Video juli 2025

Heads of State – 2 juli

– 2 juli Ballard – 9 juli

– 9 juli Ik ben Roxy – 11 juli

Videoland juli 2025

B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? – 11 juli

– 11 juli B&B Vol Liefde (seizoen 5) – 14 juli

– 14 juli NCIS: Sydney – 31 juli

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor juli 2025. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.