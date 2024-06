Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juli 2024

Er worden in juli 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juli.

Nieuw op Netflix: juli 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in juli 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

1. Beverly Hills Cop: Axel F

Eddie Murphy is terug als Axel Foley in een nieuwe Beverly Hills Cop-film. Samen met een nieuwe partner (Joseph Gorden-Levitt) en oude vrienden brengt Foley een grootse samenzwering aan het licht om zijn dochter te redden.

Beverly Hills Cop: Axel F kijk je vanaf 3 juli op Netflix.

2. The Imaginary

Stap binnen in een wereld vol denkbeeldige vrienden die vergeten zijn. Doet The Imaginary je denken aan Studio Ghibli? Dat kan kloppen. Studio Ponoc, dat achter deze nieuwe film zit, bestaat voor een deel uit mensen die eerder aan Ghibli-films hebben gewerkt.

The Imaginary kijk je vanaf 5 juli op Netflix.

3. Cobra Kai (seizoen 6 deel 1)

Het laatste seizoen van Cobra Kai is opgedeeld in drie delen, zodat je nog extra lang kunt genieten van de serie. Het eerste deel komt in juli uit, het tweede deel pas in november en voor het finale-evenement moet je wachten tot 2025.

Het zesde seizoen van Cobra Kai start op 18 juli op Netflix.

4. Exploding Kittens

Het populaire kaartspel Exploding Kittens is er nu ook als animatieserie. Hierin wordt god naar de aarde gestuurd om daar als kat mensen te helpen, maar dat valt niet mee als de duivel (ook een kat) hem teistert.

Exploding Kittens kijk je vanaf 12 juli op Netflix.

5. The Decameron

In deze duistere comedy schuilt een groepje edelen en hun bedienden in een grote villa, als buiten de muren op het Italiaanse platteland van 1348 een gevaarlijke plaag rondgaat. Binnen start het leuk vol wijn en seks, maar hoe langer het duurt des te gevaarlijker het ook daar wordt.

The Decameron kijk je vanaf 25 juli op Netflix.

Nieuw op Apple TV Plus juli 2024

In juli kijk je op Apple TV Plus uiteraard nog naar nieuwe afleveringen van de serie Presumed Innocent, en daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Sunny

Rashida Jones speelt een Amerikaanse vrouw in Japan, die haar man en zoon verliest. Als ze vervolgens een robot krijgt die van het bedrijf van haar man is geweest, gaan ze samen op onderzoek uit om uit te vinden wat er echt is gebeurd.

Sunny kijk je vanaf 10 juli op Apple TV Plus.

Me

Een tiener heeft de superkracht om in iedereen te veranderen, maar wie is hij zelf dan nog? Misschien vindt hij zichzelf in een team met andere jonge superhelden.

Me kijk je vanaf 12 juli op Apple TV Plus.

Women in Blue (Las Azules)

Deze Spaanse serie, geïnspireerd op echte gebeurtenissen, vertelt het verhaal van de eerste vrouwen die zich aansluiten bij de Mexicaanse politie.

Women in Blue kijk je vanaf 31 juli op Apple TV Plus.

Nieuw op Disney Plus juli 2024

We hebben er even op moeten wachten, maar ook in Nederland kunnen we deze maand naar het derde seizoen van The Bear kijken. Daarnaast gaat Star Wars-serie The Acolyte ook nog even door.

Under the Bridge – 10 juli

– 10 juli The Descendants: Rise of Red – 12 juli

– 12 juli The Bear (seizoen 3) – 17 juli

Nieuw op Videoland juli 2024

De Verraders USA (seizoen 2) – 6 juli

– 6 juli B&B: Vol Liefde hoe is het nu met – 11 juli

– 11 juli The Office (seizoen 1 t/m 9 ) – 12 juli

) – 12 juli B&B: Vol Liefde 2024 – 15 juli

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor juli 2024. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.