Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juli 2023

Er worden in de maand juli van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juli.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: juli 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in juli 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. The Witcher seizoen 3 volume 2

Het derde seizoen van fantasyserie The Witcher is in twee delen opgedeeld. Het eerste deel staat al op Netflix, maar eind juli kun je ook het tweede deel kijken. Dit zijn helaas de allerlaatste afleveringen waarin Henry Cavill de hoofdrol speelt, want in het volgende seizoen neemt Liam Hemsworth de rol van Geralt over. Geniet er dus nog maar even goed van!

Het eerste deel van The Witcher seizoen 3 kijk je vanaf 27 juli op Netflix.

2. WHAM!

Met grote hits zoals ‘Wake Me Up Before You Go-Go’ en ‘Last Christmas’ kent iedereen de band WHAM!, maar ken je ook het verhaal achter dit succesvolle duo? Met nooit eerder vertoonde beelden leer je in deze Netflix-documentaire alles over deze bijzondere samenwerking.

WHAM! kijk je vanaf 5 juli op Netflix.

3. The Lincoln Lawyer seizoen 2 deel 1

Mickey Haller is een goede advocaat, met een vreemd trekje: hij doet al zijn zaken vanuit zijn auto. Het eerste seizoen van deze serie was een groot succes voor Netflix, dus het is niet verwonderlijk dat er een tweede seizoen is gemaakt. Uiteraard met nieuwe zaken, maar nog altijd dezelfde auto.

Het eerste deel van The Lincoln Lawyer seizoen 2 kijk je vanaf 6 juli op Netflix.

4. The Out-Laws

Owen Browning is dolgelukkig dat hij met zijn geliefde Parker gaat trouwen, maar hij heeft haar ouders nog nooit ontmoet. Daar komt nu verandering in. Als die ontmoeting eindelijk plaatsvindt, verdenkt Owen zijn schoonouders (gespeeld door Pierce Brosnan en Ellen Barkin) ervan een stel beruchte dieven te zijn die de bank hebben beroofd waar hij werkt.

The Out-Laws kijk je vanaf 7 juli op Netflix.

5. Bird Box Barcelona

Ken je Bird Box nog? De film met Sandra Bullock in de hoofdrol was een grote hit op Netflix. In de film bereiken monsters de aarde. Als je ze ziet, word je gek en ga je dood. Daarom gaan overlevenden geblinddoekt door het leven. Dit universum wordt nu verder uitgebreid met Bird Box Barcelona: nieuwe mensen, maar hetzelfde concept. Durf je te kijken?

Bird Box Barcelona kijk je vanaf 14 juli op Netflix.

Apple TV Plus juli 2023

Juli belooft een rustige maand te worden voor Apple TV Plus, maar toch starten er twee nieuwe seizoenen van twee hele verschillende series.

1. The After Party seizoen 2

In het eerste seizoen van The After Party probeerde detective Danner (Tiffany Haddish) een moord op te lossen, waarbij het verhaal van elke verdachte met verschillende filmgenres werd verteld. Dit concept is terug voor het tweede seizoen, met een nieuwe moordzaak en nieuwe verdachten.

Het tweede seizoen van The After Party kijk je vanaf 12 juli op Apple TV Plus.

2. Foundation seizoen 2

De ambitieuze sciencefictionserie Foundation, over een instituut die het beste van de mensheid moet bewaren voordat deze wordt vernietigd, is toe aan zijn tweede seizoen. Het verhaal gaat een eeuw na het einde van het eerste seizoen verder. Foundation is gebaseerd op de boeken van Isaac Asimov, maar aan het eind van het eerste seizoen lieten de seriemakers zien van het bronmateriaal af te durven wijken. Gaan ze daar in het tweede seizoen mee verder?

Het tweede seizoen van Foundation kijk je vanaf 14 juli op Apple TV Plus.

3. The Beanie Bubble

De Beanie Baby-poppen zijn voornamelijk in de Verenigde Staten een ongekende hit geweest. In deze film wordt het verhaal achter deze poppen met veel humor gedramatiseerd, met in de cast onder andere een baardloze Zach Galifianakis, Elizabeth Banks en Sarah Snook.

The Beanie Bubble kijk je vanaf 28 juli op Apple TV Plus.

Disney Plus juli 2023

Op Disney Plus kijk je in juli uiteraard naar nieuwe afleveringen van Secret Invasion. Helaas moeten we nog tot augustus wachten tot het tweede seizoen van The Bear in Nederland te zien is.

Kizazi Moto: Generation Fire – 5 juli

– 5 juli Futurama seizoen 11 – 24 juli

HBO Max juli 2023

Op HBO Max lijkt er in juli niet een hoop te gebeuren. In ieder geval kunnen we genieten van de spannende nieuwe serie Full Circle met Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid en Zazie Beats.

Full Circle – 13 juli

– 13 juli How To With John Wilson seizoen 3 – 28 juli

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor juli 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.