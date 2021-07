Wat ga je de komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in juli 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix juli 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Never Have I Ever (seizoen 2)

Devi heeft nu een crush op twee jongens. Er is de knappe Paxton en de slimme Ben. Wie kiest ze voordat ze naar India verhuist? Dan krijgt ze een goed idee: waarom niet alle twee? Natuurlijk gaat dat niet lang goed.

Vanaf 15 juli op Netflix te zien.

2. Cat People

In de documentaireserie Cat People krijg je een kijkje bij mensen die dol zijn op katten. Je het mogelijk een idee wat van een kattenmens is, maar deze serie probeert dat beeld te veranderen. Leuk voor iedereen die wat met katten heeft.

Vanaf 7 juli te zien op Netflix.

3. Young Royals

Ook prinsen moeten naar school. In deze serie volg je prins Wilhelm die naar een prestigieuze kostschool gaat, waar hij eindelijk de ruimte krijgt om zichzelf te vinden. Maar dan wordt hij plots de troonopvolger en moet hij kiezen tussen zijn plicht en zijn liefde.

Vanaf 1 juli te zien op Netflix.

4. Sexy Beasts

Netflix komt met een wel heel bijzondere datingshow. In Sexy Beasts zijn alle kandidaten vermomd als dieren of fantasiewezens. Het idee is dat de singles zich puur laten leiden door persoonlijkheid en niet het uiterlijk. Blijft het alsnog een match zodra de protheses er af gaan?

Vanaf 21 juli te zien op Netflix.

5. Masters of the Universe: Revelation

He-Man en Skeletor zijn terug. Deze serie volgt deze personages waar de oude series stopten. De Guardians of Grayskull zijn ver van elkaar verwijderd, maar moeten nodig weer bij elkaar komen om het einde van het universum te stoppen.

Vanaf 23 juli te zien op Netflix.

Ook interessant

Fear Street Part 1: 1994 – 2 juli

– 2 juli Fear Street Part 2: 1987 – 9 juli

– 9 juli Last Summer – 9 juli

– 9 juli Virgin River (seizoen 3) – 9 juli

– 9 juli How I Became a Superhero – 9 juli

– 9 juli Atypical (seizoen 4 ) – 9 juli

) – 9 juli A Classic Horror Story – 14 juli

– 14 juli Fear Street Part 3: 1666 – 16 juli

– 16 juli Sky Rojo (seizoen 2) – 23 juli

– 23 juli Outer Banks (seizoen 2) – 30 juli

– 30 juli Centaurworld – 30 juli

Apple TV Plus juli 2021

Schmigadoon! – 16 juli

Een stel gaat hiken terwijl ze problemen hebben in hun relatie. Ze komen terecht in een magisch dorpje genaamd Schmigadoon, waarin iedereen zingt en danst. Ze kunnen pas weg als ze ware liefde vinden.

Ted Lasso (seizoen 2) – 23 juli

Eindelijk is Ted Lasso terug! Deze hartverwarmende serie gaat over een American Football-coach die in Engeland een voetbalteam gaat managen. Je hoeft echter niets met voetbal te hebben om te genieten van deze personages, de humor en het grote hart.

Disney Plus juli 2021

In juli gaan de Marvel-serie Loki en Love, Victor nog eventjes door. Daarnaast kun je de volgende series en films verwachten. Waaronder Black Widow, maar dan moet je wel extra betalen.

Monsters at Work – 7 juli

– 7 juli Black Widow (VIP-toegang) – 9 juli

– 9 juli Turner & Hooch – 16 juli

– 16 juli Chip ‘n’ Dale: Park Life – 28 juli

– 28 juli Jungle Cruise (VIP-toegang) – 30 juli

