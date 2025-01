Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor januari 2025

Er worden in januari 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor januari.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: januari 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in januari 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Missing You

Al bijgekomen van Fool Me Once? Dan kun je vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar direct genieten van een nieuwe Harlan Coben-serie. Wat als je jouw verloofde op een dating-app tegenkomt, nadat hij jaren geleden plots is verdwenen?

Missing You kijk je vanaf 1 januari op Netflix.

2. The Night Agent seizoen 2 – 23 januari

Het tweede seizoen van kijkcijferhit The Night Agent is er! De serie gaat over een FBI-agent die waakt over een telefoon in de kelder van het Witte Huis. Gaat het toestel over, dan moet hij in actie komen. Klinkt simpel, totdat hij middenin in een duizelingwekkende samenzwering beland.

Het tweede seizoen van The Night Agent kijk je vanaf 23 januari op Netflix.

3. Jerry Springer: Fights, Camera, Action

Vroeger keek iedereen wel eens naar de shows van Jerry Springer, waarin mensen voor een publiek een groot geheim vertelden aan geliefden. Dat resulteerde vaak in scheldpartijen en zelfs gevechten. Deze docu geeft een blik achter de schermen en alle schandalen die je niet hebt gezien.

Jerry Springer: Fights, Camera, Action kijk je vanaf 7 januari op Netflix.

4. American Primeval

Deze miniserie neemt je mee naar de start van het Wilde Westen, waar verschillende partijen strijden om de macht in deze nieuwe wereld. Nergens is het veilig. Met in de hoofdrollen Taylor Kitsch en Betty Gilpin.

American Primeval kijk je vanaf 9 januari op Netflix.

5. Back in Action

Jamie Foxx en Cameron Diaz spelen een stel dat vroeger in die CIA zat en toen is gestopt om een gezin te stichten. Nu is het duo terug in actie.

Back in Action kijk je vanaf 17 januari op Netflix.

Apple TV Plus januari 2025

Januari betekent op Apple TV Plus de terugkeer van twee topseries: Severance en Mythic Quest. Daarnaast staat er ook wat nieuws klaar.

Severance (seizoen 2)

Eindelijk, Severance is terug! Deze hitserie volgt medewerkers van een kantoor, die ervoor gekozen hebben om om privéleven en kantoorleven compleet te scheiden. De ene kant weet niets over de andere kant. In het eerste seizoen zag je de scheuren van dit concept. In het langverwachte tweede seizoen gaan we de gevolgen van die scheuren zien.

Het tweede seizoen van Severance kijk je vanaf 17 januari op Apple TV Plus.

Prime Target

Prime Target draait om een slimme, jonge wiskundige die achter een methode komt om toegang te krijgen tot elke computer ter wereld. Daar hebben andere partijen ook wel oor naar.

Prime Target kijk je vanaf 22 januari op Apple TV Plus.

Mythic Quest (seizoen 4)

In Mythic Quest volg je de avonturen van de medewerkers van een fictieve gamestudio. Het team staat nieuwe uitdagingen binnen de game-industrie te wachten.

Het vierde seizoen van Mythic Quest kijk je vanaf 29 januari op Apple TV Plus.

Disney Plus januari 2025

Goosebumps (seizoen 2) – 10 januari

– 10 januari Unmasked – 15 januari

– 15 januari High Potential – 23 januari

– 23 januari Paradise – 28 januari

Videoland januari 2025

Make Up Your Mind Oudjaarsspecial – 1 januari

– 1 januari Ter Land Ter Zee en in De Lucht Winterspecial – 1 januari

– 1 januari Winter Vol Liefde (seizoen 2) – 6 januari

– 6 januari Safe Harbor – 10 januari

– 10 januari S.W.A.T. (seizoen 6) – 23 januari

Prime Video januari 2025

On Call – 9 januari

– 9 januari Unstoppable – 16 januari

– 16 januari LOL: Last One Laughing (seizoen 3) – 17 januari

– 17 januari You’re Cordially Invited – 30 januari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor januari 2025. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.