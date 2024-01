Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor januari 2024

Er worden in januari 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor januari.

Nieuw op Netflix: januari 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in januari 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

1. Griselda

Sofia Vergara ken je waarschijnlijk vooral als Gloria uit het komische Modern Family. Nu die serie voorbij is, wil de actrice laten zien dat ze meer in huis heeft door de rol van Griselda te spelen in de gelijknamige miniserie. Hierin volg je deze Colombiaanse zakenvrouw, die een van de meest winstgevende kartels in de geschiedenis heeft opgericht.

Griselda kijk je vanaf 25 januari op Netflix.

2. Fool Me Once

Maya heeft haar vermoorde echtgenoot onlangs begraven, maar dan ziet ze hem weer op de camera waarmee ze haar dochtertje in de gaten houdt. Het is de start van een intens mysterie, met in de cast onder andere Richard Armitage en Joanna Lumley. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Harlan Coben.

Fool Me Once kijk je vanaf 1 januari op Netflix.

3. The Brothers Son

Michelle Yoeh is weer terug op je televisie, in de nieuwe serie The Brothers Sun. Deze serie gaat over een criminele familie, waarvan de vader is vermoord en een van de zoons geen idee heeft wat de rest het in het geheim doet. Nu moet hij leren om een gangster te zijn om zijn familie te helpen met overleven.

The Brothers Son kijk je vanaf 4 januari op Netflix.

4. Lift

Een groep dieven onder leiding van Cyrus Whitaker (Kevin Hart) heeft een bijzonder ambitieus plan: 500 miljoen dollar aan goud stelen van een vliegtuig in vlucht. Dat kan natuurlijk alleen maar mis gaan.

Lift kijk je vanaf 12 januari op Netflix.

5. Queer Eye seizoen 8

De Fab 5 is terug voor alweer het achtste seizoen van Queer Eye, waarin ze mensen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Helaas is dit het laatste seizoen waarin Bobby Berk meedoet. Begrijpelijk, omdat hij elke aflevering een heel huis opknapt terwijl Antonie alleen een salade maakt.

Het achtste seizoen van Queer Eye kijk je vanaf 24 januari op Netflix.

Apple TV Plus januari 2024

Op Apple TV Plus kijk je aan het begin van het nieuwe jaar nog naar nieuwe afleveringen van For All Mankind en Monarch: Legacy of Monsters. Daarnaast mag je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Criminal Record

In Criminal Record botsen twee detectives over een oude zaak. De ene is jong en staat aan de start van haar carrière, terwijl de andere zijn loopbaan wil beschermen. Met in de hoofdrollen Peter Capaldi (Doctor Who) en Cush Jumbo (The Good Fight).

Criminal Record kijk je vanaf 10 januari op Apple TV Plus

Masters of the Air

Na Band of Brothers en The Pacific zijn Steven Spielberg en Tom Hanks terug met een nieuwe serie over de Tweede Wereldoorlog. Deze keer ligt de focus op de lucht, met een groep aan piloten die met talloze missies meedoet waarbij velen niet terugkeren.

Masters of the Air kijk je vanaf 26 januari op Apple TV Plus

Disney Plus januari 2024

Disney Plus krijgt er in januari weer een nieuwe Marvel-serie bij: Echo, met connecties naar Hawkeye en Daredevil. Ook kun je deze maand onder andere kijken naar de sciencefictionfilm The Creator.

Echo – 10 januari

– 10 januari The Creator – 17 januari

– 17 januari The Artful Dodger – 17 januari

Videoland januari 2024

Echte meisjes in de jungle (seizoen 2) – 1 januari

– 1 januari Gordon, Gino and Fred Roadtrip (seizoen 3) – 1 januari

– 1 januari De Verraders België (seizoen 2) – 2 januari

– 2 januari The Rookie (seizoen 5) – 6 januari

– 6 januari Caroline – 18 januari

– 18 januari Special Forces VIPS (seizoen 4) – 28 januari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor januari 2024.