Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor januari 2023

Er worden in de maand januari van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor januari!

Nieuw op Netflix: januari 2023

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in januari 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Kaleidoscope

De nieuwe serie Kaleidoscope kun je in elke volgorde kijken. Het verhaal draait om een grote overval die al lang in de planning staat. Je kiest zelf de aflevering, of Netflix stuurt je naar een willekeurige episode. In de finale, die voor iedereen pas op het eind wordt afgespeeld, komt alles samen.

Kaleidoscope vanaf 1 januari te zien op Netflix.

2. The Pale Blue Eye

Christian Bale heeft de hoofdrol in deze nieuwe Netflix-film. Hij speelt een detective die samen met een jonge Edgar Allan Poe een reeks moorden probeert op te lossen. Met in de cast onder andere ook Gillian Anderson, Toby Jones en Robert Duvall.

The Pale Blue Eye is vanaf 6 januari te zien op Netflix.

3. Copenhagen Cowboy

Van de maker achter de enorm stijlvolle actiefilms Drive en Only God Forgives, komt een nieuwe Deens Netflix-serie. Copenhagen Cowboy gaat over de onderwereld van Kopenhagen. Daarin volg je de jonge Miu, die wraak wil nemen op haar aartsvijand.

Copenhagen Cowboy is vanaf 5 januari te zien op Netflix.

4. Vikings Valhalla (seizoen 2)

De vikingen van Vikings Valhalla zijn in januari terug voor een tweede seizoen. Het bekende groepje helden is nu op de vlucht na de gebeurtenissen in de seizoensfinale. In dit tweede seizoen komen ze op plekken die ver buiten hun comfort zone liggen.

Vikings Valhalla seizoen 2 is vanaf 12 januari te zien op Netflix.

5. That ’90s Show

Komedieserie That ’80s Show is terug, maar dan in een nieuwe vorm. Red en Kitty Forman wonen nog steeds in hetzelfde huis, met een kelder waar kinderen graag een joint roken. Deze keer zijn het alleen niet de bekende kids zoals Eric, Donna en Fez, maar de kleinkinderen die de gewoontes van hun ouders overnemen.

That ’90s Show is vanaf 19 januari te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix januari 2023

Ginny & Georgia (seizoen 2) – 5 januari

– 5 januari Sky Rojo (seizoen 3) – 13 januari

– 13 januari Break Point – 13 januari

– 13 januari Suzan & Freek: Tussen Jou en Mij – 13 januari

– 13 januari Lockwood & Co – 27 januari

Apple TV Plus januari 2023

Op Apple TV Plus kijk je in januari onder andere naar nieuwe afleveringen van Mythic Quest, The Mosquito Coast en Echo 3. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwelkomen.

Servant (seizoen 4)

Apple is alweer toe aan het vierde seizoen van Servant, dat tevens dient als afsluiter. Met M. Night Shyamalan aan de knoppen, kan er op het laatste moment zo nog een enorme twist opduiken.

Kijk het vierde seizoen van Servant vanaf 13 januari op Apple TV Plus.

Super League: The War for Football

Deze vierdelige documentaire vertelt het verhaal over de nieuwe Europese superleague die vorig jaar opgezet zou worden, maar nooit is doorgegaan.

Kijk Super League: The War For Football vanaf 13 januari op Apple TV Plus.

Truth Be Told seizoen 3

Octavia Spencer is terug in de rol van podcaster Poppy die moordzaken probeert op te lossen, voor het derde seizoen van Truth Be Told. Dit seizoen doet ze haar best om de namen van vermiste zwarte meisjes onder de aandacht te houden.

Kijk het derde seizoen van Truth Be Told vanaf 20 januari op Apple TV Plus.

Shrinking

Jimmy (Jason Segal) heeft zijn vrouw verloren, waarna hij zijn leven een andere draai geeft. Dat doet hij door geen blad meer voor de mond te nemen, ook niet in zijn werk als therapeut. Met onder andere Harrison Ford als Jimmy’s vader.

Kijk Shrinking vanaf 27 januari op Apple TV Plus.

Disney Plus januari 2023

In januari vind je op Disney Plus onder andere nieuwe afleveringen van National Treasure: Edge of History, Willow en American Horror Story. Daarnaast kijk je de volgende nieuwe dingen op de streamingdienst.

Star Wars: The Bad Batch (seizoen 2) – 4 januari

– 4 januari Extraordinary – 25 januari

HBO Max januari 2023

HBO Max start het jaar goed met een serie waar we halsreikend naar uitkijken. Gebaseerd op de gelijknamige game, vertelt The Last of Us een verhaal over een wanhopige wereld waarin een man een meisje onder zijn hoede neemt en een gevaarlijke reis door de Verenigde Staten maakt.

The Last of Us – 16 januari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor januari 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.