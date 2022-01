Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor januari 2022

Wat bekijk je in december op Netflix en andere diensten? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in januari 2022 nieuw op Netflix.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix januari 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window

Kristen Bell speelt Anna, een vrouw die elke avond wijn drinkt en uit haar raam kijkt. Een saai bestaan, totdat ze een moord gepleegd ziet worden bij de buren. Of is dat wel echt zo? De extreem lange titel van deze serie verklapt dat je het niet allemaal even serieus moet nemen. Dit is een donkere komedie, waarmee Netflix zijn eigen producties op de hak neemt.

Kijk deze film vanaf 28 januari op Netflix.

2. Munich: The Edge of War

Acteur George MacKay ken je mogelijk als die soldaat in de film 1917 die een heel eind moet rennen om een belangrijke boodschap te bezorgen. In de nieuwe film Munich – The Edge of War, speelt hij weer een man die tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk document moet vinden. De film is gebaseerd op een beroemd boek en beloofd razend spannend te worden.

Kijk deze film vanaf 21 januari op Netflix.

3. Ozark (seizoen 4 deel 1)

Ozark keert terug. In deze serie verhuist een gezin van Chicago naar een vakantieresort, waar een financieel adviseur binnen vijf jaar 500 miljoen dollar moet zien te witwassen voor een drugsbaas. Het gezin raakt al snel verwikkeld met de lokale criminelen. Dit vierde seizoen wordt opgedeeld in twee delen, met elk zeven afleveringen.

Bekijk deze afleveringen vanaf 21 januari op Netflix.

4. Rebelde

Fans van de serie Élite moeten opletten. Op de kostschool Elite Way School, gaan studenten hun best doen om de Battle of the Bands te winnen. Deze winst kan als springplank dienen voor hun muzikale carrière. De serie is een reboot van een geliefde tienersoap.

Bekijk deze serie vanaf 5 januari op Netflix.

5. Pokémon Master Journeys: De Serie deel 1

Ash, Pikachu en vrienden gaan terug naar Pokémon-regionen van vroeger, omdat Pokémon 25 jaar bestaat. Het doel van Ash is om te vechten tegen een van de beste Pokémon-trainers allertijden.

Bekijk deze serie vanaf 28 januari op Netflix.

Ook interessant op Netflix januari 2022

Manifest (seizoen 1 en 2) – 1 januari

– 1 januari After Life (seizoen 3) – 14 januari

– 14 januari Archive 81 – 14 januari

– 14 januari Snowpiercer (seizoen 3) – 25 januari

– 25 januari Brazen – 13 januari

– 13 januari Too Hot to Handle (seizoen 3) – 19 januari

– 19 januari Home Team – 28 januari

– 28 januari Angry Birds: Summer Madness – 28 januari

Apple TV Plus januari 2022

The Tragedy of Macbeth – 14 januari

Niemand minder dan Denzel Washington en Frances McDormand spelen de hoofdrollen in deze verfilming van het Sharespeare-verhaal The Tragedy of Macbeth. Geregisseerd door Joel Coen.

The Servant (seizoen 3) – 21 januari

Spannende serie The Servant keert terug voor een derde seizoen. De serie gaat over een stel wiens jonge zoontje komt te overlijden. Ze nemen een levensechte pop in huis om het verlies te verwerken en huren een oppas in voor die pop. Dat is de start van een hoop vreemde spanning in huis.

Fraggle Rock: Back to the Rock – 21 januari

De handpoppen van Fraggle Rock keren terug in samenwerking met The Jim Henson Company. Met elke aflevering een nieuw avontuur voor de kids.

The Afterparty – 28 januari

Er is een moord gepleegd op een feest en alle aanwezigen worden verdacht. In deze komische serie, krijg je elke aflevering het verhaal van een verdachte te zien. Elk verhaal wordt verteld in de stijl van het personage dat wordt gevolgd.

Disney Plus januari 2021

Op Disney Plus kijk je in januari nog elke week naar een nieuwe aflevering van The Book of Boba Fett. En kun je kijken naar de Marvel-film Eternals.

Eternals – 12 januari

– 12 januari The Ice Age Adventures of Buck Wild – 28 januari

Check meer Netflix-tips