Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in januari 2021 nieuw op Netflix.

Lees verder na de advertentie.

Nieuw op Netflix: januari 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Lupin

Omar Sy (bekend van The Intouchables) speelt in de nieuwe Franse serie Lupin een dief in Parijs. Zijn doel is om de ketting van Marie Antoinette uit het Louvre te stelen, om zo de dood van zijn vader te wreken. Hij wordt daarbij geïnspireerd door de fictieve dief Arsène Lupin.

Vanaf 8 januari te zien op Netflix.

2. Headspace: Guide to Meditation

Wil je in het nieuwe jaar meditatie eens proberen? Dat kan nu via Netflix. De makers van de populaire meditatie-app Headspace hebben een korte reeks video’s voor Netflix gemaakt waarin de basis van meditatie wordt uitgelegd. Met een rustige stem en mooie animaties is dit een zeer toegankelijke manier om met mediteren te beginnen. Probeer het eens!

Vanaf 1 januari te zien op Netflix.

3. Cobra Kai: Seizoen 3

Na een paar seizoenen als YouTube Original, heeft de serie Cobra Kai een nieuw thuis gevonden op Netflix. De serie volgt de oude Karate Kid-films op. De personages zijn inmiddels dertig jaar ouder en hebben heel wat bagage. Dit derde seizoen volgt de heftige gebeurtenissen aan het einde van seizoen 2 op.

Vanaf 22 januari te zien op Netflix.

4. Fate: The Winx Saga

De animatieserie Winx Club is verfilmd voor Netflix. De serie volgt vijf fairies die naar een prestigieuze school gaan om daar meer te leren over hun krachten. Hoe combineren ze verliefdheid en het vechten tegen monsters? De serie is gemaakt door de man achter The Vampire Diaries.

Vanaf 22 januari te zien op Netflix.

5. History of Swear Words

Niemand minder dan Nicolas Cage brengt je in deze serie op reis langs de meest beroemde scheldwoorden. De serie gaat in op hoe woorden als ‘fuck’ en ‘shit’ zijn ontstaan, hoe ze worden gebruikt en wat de culturele impakt is.

Vanaf 5 januari te zien op Netflix.

Ook interessant:

Zoolander – 1 januari

– 1 januari Modern Family seizoen 11 – 1 januari

– 1 januari Nailed It! Mexico seizoen 3 – 5 januari

– 5 januari Pieces of a Woman – 7 januari

– 7 januari Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer – 13 januari

– 13 januari Easy A – 14 januari

– 14 januari Dawson’s Creek – 15 januari

– 15 januari Riverdale seizoen 5 (wekelijks) – 21 januari

– 21 januari Jurassic World: Kamp Krijtastisch seizoen 2 – 22 januari

Snowpiercer seizoen 2 (wekelijks) – 26 januari

– 26 januari Bonding seizoen 2 – 27 januari

Apple TV Plus

Nu Apple TV Plus een tijdje draait, beginnen de eerste vervolgen op lopende series uit te komen. Dickinson en The Servant zijn de eerste series met een tweede seizoen.

Dickinson seizoen 2 – 8 januari

Deze bijzonder leuke serie gaat over een alternatieve versie van dichter Emily Dickinson, met een moderne twist. Het tweede seizoen speelt zich ruim een jaar na het eerste seizoen af. Nu Emily’s grote liefde met een ander is getrouwd, stort ze zich op haar gedichten.

The Servant seizoen 2 – 15 januari

Ook het griezelige The Servant is terug voor een tweede seizoen, na de grote twists aan het eind van seizoen 1. In het eerste seizoen verwelkomen de Turners een oppasser in huis, terwijl hun kind eigenlijk al was overleden. In het tweede seizoen gaan de Turners op zoek naar de missende oppasser. Dat wordt weer griezelen geblazen.

Palmer – 29 januari

Justin Timberlake speelt in deze dramafilm een crimineel die na een lange celstraf weer terugkeert naar zijn geboortestad. Daar waar hij vroeger ster was, maar men nu heel anders naar hem kijkt. Dan maakt hij kennis met een bijzonder jochie wiens moeder plots verdwijnt. Het duo bouwt een band op, omdat ze allebei te maken hebben met mensen die hen beoordelen.

Disney Plus

Het tweede seizoen van The Mandalorian is voorbij (heb je die finale gezien?), maar de volgende potentiële topserie voor Disney Plus staat klaar. Scarlett Witch en Vision zijn in WandaVision gevangen in de wereld van televisieprogramma’s.

The Wolverine – 1 januari

– 1 januari Mary Poppins Returns – 15 januari

– 15 januari WandaVision – 15 januari

Check meer Netflix-tips