Maak jij samen met een ander gebruik van hetzelfde Netflix-profiel, of kloppen de aanbevelingen vaak van geen kant? In dat geval kan het lonen om je Netflix-geschiedenis te verwijderen. Dit is hoe je dat doet.



Netflix-geschiedenis verwijderen

Iedereen heeft zo zijn of haar guilty pleasures op Netflix. Stiekem geniet je van bepaalde b-films of series, maar met mate. Het is daarom vervelend dat Netflix deze titels wel meeneemt in haar aanbevelingen, waardoor je teveel guilty pleasures voorgeschoteld krijgt. Docu’s, films en series die je echt interessant vindt ontglippen juist aan je aandacht.

In dat geval is het verstandig om je Netflix-geschiedenis te verwijderen. Deze lijst houdt bij welke titels je allemaal hebt gekeken doet op basis hiervan aanbevelingen. Zo verwijder je de Netflix-geschiedenis en begin je met een schone lei:

Open Safari op je iPhone of iPad en ga naar de website van Netflix; Log eventueel in en tik op je profielplaatje linksboven; Kies ‘Account’ en vervolgens ‘Kijkactiviteit’; Druk vervolgens op het kruisje bij titels die je wil verwijderen; Wil je in één keer je hele kijkgeschiedenis wissen? Druk dan onderaan de pagina op ‘Alles verbergen’.

Het kan tot 24 uur duren voordat de films of series uit je geschiedenis zijn verdwenen. Zodra dit is gebeurt wordt ook het algoritme aangepast, en doet Netflix andere suggesties voor shows die je mogelijk interessant vindt. Kijk je gezamenlijk met je kind naar Netflix? Titels in Kids-profielen kunnen helaas niet verborgen worden. Waarom dit is, is niet duidelijk.

Haal alles uit Netflix

