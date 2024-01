Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor februari 2024

Er worden in februari 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor februari.

Nieuw op Netflix: februari 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in februari 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

1. Avatar: The Last Airbender

In de wereld van Avatar: The Last Airbender hebben sommigen de kracht om één van de vier elementen te besturen. De jonge Aang is de avatar, de enige persoon die alle vier de elementen beheerst. Het is aan hem en zijn vrienden om de wereld te redden van de aanvallende vuurnatie. De nieuwe serie lijkt een trouwe hervertelling te worden van de originele, geliefde animatieserie.

Avatar: The Last Airbender kijk je vanaf 22 februari op Netflix.

2. One Day

Om alvast in de stemming te komen voor Valentijnsdag, kun je vanaf 8 februari kijken naar de nieuwe serie One Day. Twee studenten spreken elkaar voor het eerst op de laatste dag van hun tijd op de universiteit. In elke aflevering volg je het tweetal op exact dezelfde dag, maar een jaar later.

One Day kijk je vanaf 8 februari op Netflix.

3. Love is Blind (seizoen 6)

Ook op Valentijnsdag zelf hangt er romantiek in de lucht op Netflix, want je kunt dan naar het zesde seizoen van Love is Blind kijken. In deze serie daten mensen, terwijl ze elkaar niet kunnen zien. Pas wanneer ze verloven zien ze welk vlees ze in de kuip hebben.

Het zesde seizoen van Love is Blind kijk je vanaf 14 februari op Netflix.

4. Mea Culpa

Kelly Rowland ken je waarschijnlijk van Destiny’s Child, of van dat ze in een videoclip met haar vriend probeert te sms’en via Microsoft Excel. In de nieuwe film Mea Culpa speelt Rowland een strafrechtadvocaat die zich stort op de zaak van een kunstenaar die van moord wordt verdacht. Maar dan begint ze gevoelens te ontwikkelen voor deze man.

Mea Culpa kijk je vanaf 23 februari op Netflix.

5. The Vince Staples Show

Rapper Vince Staples krijgt zijn eigen serie op Netflix, waarin hij een fictieve versie van zichzelf speelt en in de meest bizarre situaties terechtkomt terwijl hij op het rechte pad probeert te blijven.

The Vince Staples Show kijk je vanaf 15 februari op Netflix.

Apple TV Plus februari 2024

Februari draait voor Apple TV Plus natuurlijk voornamelijk om nieuwe afleveringen van de serie Masters of the Air. Toch staat er nog meer voor je klaar deze maand.

The New Look

Deze serie vertelt het verhaal van stijliconen Christian Dior en Coco Chanel tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna. Met onder andere Ben Mendelsohn, Glenn Close, John Malkovich en Maisie Williams.

The New Look kijk je vanaf 14 februari op Apple TV Plus.

Constellation

De volgende sciencefictionserie staat voor je klaar op Apple TV Plus. In Constellation volg je een astronaut die na een ongeluk terugkeert naar de aarde. Daar lijken dingen echter niet meer helemaal te kloppen. Heeft dat met het mysterieuze apparaat te maken dat het ongeluk in de ruimte heeft veroorzaakt?

Constellation kijk je vanaf 21 februari op Apple TV Plus.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend

In deze vierdelige documentaire volg je de carrière van een van ‘s werelds beroemdste voetballers, tot aan de Wereldkampioenschappen in 2022.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend kijk je vanaf 21 februari op Apple TV Plus.

Disney Plus februari 2024

De nieuwste Marvel-film The Marvels staat deze maand op Disney Plus, net als een nieuwe Star Wars-serie en de ambitieuze show Shōgun.

The Marvels – 7 februari

– 7 februari Star Wars: The Bad Batch (seizoen 3) – 21 februari

– 21 februari Shōgun – 27 februari

Videoland februari 2024

Het verhaal van Patty Brard wordt verteld in haar eigen dramaserie op Videoland.

Stanley Tucci: Searching for Italy – 12 februari

– 12 februari De Verraders (seizoen 4) – 16 februari

– 16 februari House of Kardashian – 17 februari

– 17 februari Patty – 18 februari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor februari 2024.