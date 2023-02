Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor februari 2023

Er worden in de maand februari van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor februari.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: februari 2023

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in februari 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. My Dad the Bounty Hunter

My Dad the Bounty Hunter wordt mogelijk de nieuwste animatiehit voor Netflix. Twee kinderen kruipen stiekem in de auto van hun vader, zodat hij ze meeneemt naar zijn werk. Wat die kinderen niet weten is dat hun vader een stoere bounty hunter is die in de ruimte op slechteriken jaagt.

My Dad the Bounty Hunter is vanaf 9 februari te zien op Netflix.

2. You (seizoen 4)

Het vierde seizoen van You wordt weer in twee delen opgedeeld. Vanaf 9 februari kun je naar het eerste deel kijken en een maand later verschijnt deel twee. Hierin volg je seriemoordenaar Joe die zichzelf weer een nieuwe persona heeft aangemeten, maar zijn verleden laat hem niet met rust.

Het vierde seizoen van You is vanaf 9 februari te zien op Netflix.

3. Perfect Match

Als je wel eens een realityserie van Netflix kijkt, dan herken je waarschijnlijk enkele gezichten van de nieuwe show Perfect Match. Hierin krijgen kandidaten van onder andere The Circle, Too Hot to Handle en Love is Blind een nieuwe kans op de liefde. Wie van deze singles vindt de perfect match op Valentijnsdag?

Perfect Match is vanaf 14 februari te zien op Netflix.

4. Your Place or Mine

Zwijmel weg met een nieuwe romkom met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher. Ze leiden volledig verschillende levens. De ene houdt van routine en de ander van verandering. Dan besluiten ze voor een week van huizen en levens te wisselen.

Your Place or Mine is vanaf 10 februari te zien op Netflix.

5. Unlocked

De jonge Na-mi verliest haar smartphone. Ze krijgt het toestel terug, maar dan blijkt er spyware op geïnstalleerd te zijn. De dader kan hierdoor het complete leven van deze meid in de gaten houden, waardoor haar leven een drastische wending maakt.

Unlocked is vanaf 17 februari te zien op Netflix.

Apple TV Plus februari 2023

Apple dondert onverstoord door met nieuwe series, films en docu’s. Dit wordt er in februari allemaal toegevoegd.

Dear Edward

De jonge Edward is de enige overlevende van een vliegtuigcrash. Een groep vreemdelingen die allemaal iemand verloren heeft, komt bij elkaar om te leren weer verder te gaan met leven.

Dear Edward staat vanaf 3 februari op Apple TV Plus.

Hello Tomorrow!

Welkom in de retrotoekomst, met jetpacks en robots voor alle kleine taken. Daar ontmoet je Jack Billings (gespeeld door Billy Crudup) die samen met een team probeert huisjes te verhuren op de maan.

Hello Tomorrow! staat vanaf 17 februari op Apple TV Plus.

Sharper

Niemand is eerlijk en iedereen wil wat van een ander in deze nieuwe spannende thriller met onder andere Julianne Moore, Sebastian Stan en John Lithgow.

Sharper staat vanaf 17 februari op Apple TV Plus.

The Reluctant Traveler

Acteur Eugene Levy blijft graag comfortabel binnen. Toch gaat hij voor Apple de wereld rond om uit zijn comfortzone te stappen en de aarde op haar mooist te zien.

The Reluctant Traveler staat vanaf 24 februari op Apple TV Plus.

Disney Plus februari 2023

Op Disney Plus kijk je in februari nog naar nieuwe afleveringen van National Treasure: Edge of History, The Bad Batch en Big Sky. Daarnaast begint de maand direct goed met het toevoegen van de nieuwe Black Panther.

Black Panther: Wakanda Forever – 1 februari

– 1 februari Web of Death – 22 februari

HBO Max februari 2023

In februari kijk je natuurlijk elke maandag naar een nieuwe aflevering van de waanzinnige serie The Last of Us. Daarnaast lijkt het rustig te worden op de streamingdienst. In ieder geval kun je naar een Oscar-genomineerde documentaire kijken.

All That Breathes – 8 februari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor februari 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.