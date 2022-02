Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor februari 2022

Het is februari, de maand van Valentijnsdag. Wat is er dus beters dan samen met je valentijn een film of serie op Netflix (of een andere dienst) te kijken? Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met de streamingtips voor februari 2022.

Nieuw op Netflix februari 2022 – kijk samen met je Valentijn

Op Netflix verschijnen dagelijks nieuwe films en series. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Of je nou op zoek bent naar iets spannends of juist iets romantisch voor Valentijnsdag, hier zit sowieso iets tussen. Nodig je valentijn dus uit voor een mooie filmavond!

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. The Tinder Swindler

Via dating-app Tinder wist een man contact te leggen met verschillende vrouwen, die hij verleidde met zijn rijkdom. Ze werden uitgenodigd op zijn privéjet en in luxe hotels, niet wetende dat eerdere slachtoffers voor die luxe betaalden. De man stelde bijvoorbeeld dat hij werd bedreigd en geld moest lenen. Tienduizenden dollar per vrouw. En toen verdween hij.

Kijk deze serie vanaf 2 februari op Netflix.

2. Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy

In deze documentaire krijg je een uniek kijkje in het leven van Kanye West, of Ye. Vol met beelden uit zijn leven die nooit eerder zijn getoond. In de driedelige docu van in totaal 4,5 uur is te zien hoe Ye van zanger naar zakenman is gegaan, een wereldwijd fenomeen werd en zelfs een poging deed om de president van de Verenigde Staten te worden.

Kijk deze serie vanaf 16 februari op Netflix.

3. Anne+: De Film

Anne+ begon als een serie op NPO en YouTube, over de lesbische Anne die in Amsterdam gaat wonen en terugblikt op haar turbulente liefdesleven. Na een tweede seizoen, waarin het leven van Anne en die van de mensen om haar heen verder werd uitgediept, is er een bioscoopfilm gemaakt die vanaf deze maand op Netflix te zien is. Gaat Anne emigreren naar haar grote liefde, of toch niet?

Kijk deze film vanaf 11 februari op Netflix.

4. Vikings: Valhalla

Honderd jaar na het einde van de originele successerie Vikings, speelt Viking: Valhalla zich af. Binnen de vikingen vindt strijd plaats over waar ze in moeten geloven, terwijl de gevechten tussen de Engelsen en de vikingen verder oplopen. Een groep vikingen start een reis naar Engeland en verder, om te overleven.

Kijk deze serie vanaf 25 februari op Netflix.

5. Murderville

Acteur Will Arnett speelt detective Terry Seattle. In elke aflevering moet er een moord worden opgelost. Daar heeft hij elke keer een andere partner voor: een bekende acteur of presentator die van niets weet en moet improviseren. Met onder andere Kumail NAnjiani, Ken Jeong, Conan O’Brien en Annie Murphy.

Kijk deze serie vanaf 3 februari op Netflix.

Ook interessant op Netflix februari 2022

Raising Dion (seizoen 2) – 1 februari

– 1 februari Mijn beste vriendin Anne Frank – 1 februari

– 1 februari Brooklyn Nine-Nine (seizoen 7) – 6 februari

– 6 februari Disenchantment (seizoen 4) – 9 februari

– 9 februari Love is Blind (seizoen 2) – 11 februari

– 11 februari Inventing Anna – 11 februari

– 11 februari Young Wallander: Killer’s Shadow – 17 februari

– 17 februari Downfall: The Case Against Boing – 18 februari

– 18 februari The Cuphead Show – 18 februari

– 18 februari Texas Chainsaw Massacre – 18 februari

– 18 februari Space Force (seizoen 2) – 18 februari

Apple TV Plus februari 2022

Suspicion – 4 februari

Vijf Britten in de Verenigde Staten worden ervan verdacht de zoon van een groot mediamagnaat ontvoert te hebben. Ze moeten hun onschuld bewijzen, maar hoe doen ze dat? Met onder andere Uma Thurman.

The Sky is Everywhere – 11 februari

De 17-jarige muzikale Lennie Walker heeft moeite met het verlies van haar oudere zus. Dan komt Joe Fontaine in haar leven, een nieuwe charismatische knul op school.

Severance – 18 februari

In deze serie wordt een groepje mensen gevraagd om hun herinneringen op het werk en hun privéleven te scheiden. Op hun werk weten ze niets over hun privéleven en vice versa. Met onder andere Adam Scott, Patricia Arquette en Christopher Walken.

Disney Plus februari 2022

Op Disney Plus kijk je in februari naar de laatste afleveringen van The Book of Boba Fett, maar kun je ook de volgende series en films verwachten.

Torn – 4 februari

– 4 februari The French Dispatch – 16 februari

– 16 februari Sneakerella – 18 februari

– 18 februari De Wonderlijke Winter van Mickey Mouse – 18 februari

– 18 februari The King’s Man – 23 februari

– 23 februari No Exit – 25 februari

