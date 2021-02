Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in februari 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix februari 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. News of the World

Tom Hanks speelt de hoofdrol in deze nieuwe film. Jefferson Kyle Kidd is een weduwnaar en veteraan van maar liefst drie verschillende oorlogen. Inmiddels reist hij van stad naar stad om verhalen te vertellen. In die reizen komt hij Johanna tegen, een tien jaar oud meisje dat is opgevoed door de Kiowa-mensen. Nu wordt ze teruggebracht naar haar biologische oom en tante. Of ze dat nou wil of niet.

Vanaf 10 februari te zien op Netflix.

2. Malcolm & Marie

Zendaya en John David Washington spelen in deze zwart wit film, geschreven en geregisseerd door Sam Levinson. Levinson ken je mogelijk van de uitstekende tv-serie Euphoria, waar Zendaya tevens de hoofdrol in speelt. De film gaat over een filmmaker (Washington) die thuiskomt met zijn vriendin (Zendaya), terwijl ze wachten op de kritieken na een belangrijke première. In de loop van de avond komen er steeds meer waarheden over hun relatie naar boven.

Vanaf 5 februari te zien op Netflix.

3. To All the Boys: Always and Forever

Alweer een To All the Boys-film? Jazeker, maar dit is de laatste. Dat verklapt de titel natuurlijk ook wel een beetje. Hoofdpersonage Lara Jean bereidt zich voor op het einde van de middelbare school. Ze maakt enkele reizen en leert zo meer over haar band met haar vrienden, familie en Peter. Welke beslissingen maakt ze op het eind?

Vanaf 12 februari te zien op Netflix.

4. Pelé

Leer alles over het leven van de Braziliaanse voetballer Pelé. Als voetballiefhebber mag je dit gewoonweg niet missen. Vol oude beelden, de geschiedenis van voetbal in Brazilië, interviews met teamleden en bovenal natuurlijk het verhaal over hoe Pelé zo groot is geworden.

Vanaf 23 februari te zien op Netflix.

5. Invisible City

In deze Braziliaanse Netflix Original, volg je een rechercheur die een moordonderzoek doet. Tijdens dit onderzoek komt hij achter een wereld vol met mythische wezens met magische krachten. Dat maakt alles plots heel ingewikkeld.

Vanaf 5 februari te zien op Netflix.

De Snoopy Show – 5 februari

Tijd voor nieuwe avonturen met Snoopy, Charlie Brown, Woodstock en hun groep vrienden. Een fijne tekenfilmserie voor de hele familie.

For All Mankind seizoen 2 – 19 februari

Op de maan stappen was maar het begin voor de spannende ‘space race’, in deze serie die een alternatieve versie van de geschiedenis vertelt. De Soviets zijn als eerste op de maan en lijken daar een gevaarlijk wapen te bouwen.

The World’s a Little Blurry – 26 februari

Krijg een uniek kijkje in het leven van de jonge zangeres Billie Eilish. Deze documentaire lijkt meer zien over Billie’s leven, terwijl ze op tour is en albums opneemt.

Op 23 februari start het tabblad Star op Disney Plus met onder andere 24, Lost, The X-Files, Prison Break, Atlanta, Black-ish, How I Met Your Mother, Desperate Housewives en Family Guy.

Ook de nieuwe serie Love, Victor, die eerst op Disney Plus zou verschijnen en later toch naar Hulu ging door ‘volwassen content’, vindt op deze manier toch zijn weg naar Disney Plus. Verder is er nog te zien (naast elke week een nieuwe aflevering van WandaVision):

The Muppet Show seizoen 1-5 – 19 februari

– 19 februari Flora & Ulysses – 19 februari

– 19 februari Myth: A Frozen Tale – 26 februari

