Wat ga je komende maand op Netflix kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in februari 2020 nieuw op Netflix.



Nieuw op Netflix: februari 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films.

1. Studio Ghibli-films

De animatiefilms van Studio Ghibli komen eindelijk naar Netflix. Dat start op 1 februari met Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves en Tales from Earthsea. De komende maanden volgen de rest van deze klassiekers. Die moet je echt gezien hebben.

Vanaf 1 februari te zien op Netflix.

2. Locke & Key (seizoen 1)

Locke & Key is een nieuwe spannende avonturenserie gebaseerd op de gelijknamige strip. De serie gaat over een groepje kinderen, die na de moord op hun vader in een vreemd huis gaat wonen vol met magische sleutels. Die sleutels geven hun krachten en creëren portalen naar andere plekken. Een kwade macht wil deze sleutels echter ook in handen krijgen. Dat belooft een hoop schrikmomenten en mysterie.

Vanaf 7 februari te zien op Netflix.

3. Better Call Saul (seizoen 5)

We hebben er wat langer op moeten wachten, maar Better Call Saul keert terug met een nieuw seizoen. Jimmy McGill komt steeds dichterbij de Saul Goodman die we kennen van Breaking Bad: de advocaat voor criminelen. Daarvoor heeft hij inmiddels heel wat contacten opgebouwd.

Vanaf 24 februari te zien op Netflix.

4. To All the Boys: P.S. I Still Love You

Netflix volgt de populaire film To All The Boys I’ve Loved Before op. Lara Jean is terug voor een nieuw jaar op school. Zij en Peter doen niet meer alsof ze een stelletje zijn, want ze zijn nu echt samen. Natuurlijk gaat dat niet allemaal goed, want als een oude liefde weer in haar leven komt, moet Lara Jean nagaan wat ze echt belangrijk vindt.

Vanaf 12 februari te zien op Netflix.

5. Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution

Netflix verrast met een cgi-remake van de allereerste Pokémon-film, die op Pokémon-dag beschikbaar wordt gemaakt. De film volgt Ash, Misty en Brock die een uitnodiging krijgen om te strijden tegen ‘s werelds beste Pokémon-trainer, niet wetende dat de gekloonde Mewtwo er achter zit. Ook Team Rocket probeert problemen te veroorzaken. Als dat maar goed gaat.

Vanaf 27 februari te zien op Netflix.

Ook interessant:

The Twilight Saga – 1 februari

– 1 februari Happy Feet – 1 februari

– 1 februari Gravity – 1 februari

– 1 februari Horse Girl – 7 februari

– 7 februari Narcos: Mexico (seizoen 2) – 13 februari

– 13 februari Eternal Sunshine of the Spotless Mind – 14 februari

– 14 februari The Last Thing He Wanted – 21 februari

– 21 februari Formula 1: Drive to Survive (seizoen 2) – 28 februari

