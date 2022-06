Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juni 2022

Er worden in de maand juni weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juni 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix juni 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Wij vertellen je wat er in juni 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film op je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. The Umbrella Academy (seizoen 3)

The Umbrella Academy is terug! Deze show gaat over een groepje broers en zussen met superkrachten. Ze zijn samen opgegroeid, daarna hun eigen levens gaan leiden en toen moesten ze weer samen komen om de wereld te redden. De helden komen in dit derde seizoen terecht in een alternatieve versie van hun wereld, waarin ze zijn vervangen door ‘The Sparrows’.

Vanaf 22 juni te zien op Netflix.

2. Man vs Bee

Acteur Rowan Atkinson ken je als Mr. Bean of Johnny English, maar in deze nieuwe serie voor Netflix speelt hij doodnormale vader Trevor die op een huis gaat passen. Daar raakt in een steeds heftigere strijd verwikkeld met een bij. Wie wint er?

Vanaf 24 juni te zien op Netflix.

3. Spiderhead

Chris Hemsworth speelt in deze nieuwe Netflix-film een visionair die een moderne gevangenis runt. Daar experimenteert hij op de gevangenen met drugs. Dat loopt natuurlijk helemaal uit de hand.

Vanaf 17 juni te zien op Netflix.

4. Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet

Deze documentairereeks neemt een kijkje naar de donkere kant van het internet. Met onder andere een aflevering over de dodelijke gevolgen van ‘swatting’ en een aflevering over vrouwen die door een man worden gechanteerd met gevoelige foto’s.

Vanaf 15 juni te zien op Netflix.

5. Peaky Blinders (seizoen 6)

Op de BBC waren de nieuwe afleveringen van Peaky Blinders al eerder te zien, maar nu komen ze ook eindelijk naar Netflix. Het is tijd om afscheid te nemen van deze serie, want het zesde seizoen is het einde. Er komt nog wel een Peaky Blinders-film aan, dus helemaal zonder hoef je niet te doen.

Vanaf 10 juni te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix juni 2022

Borgen – Power & Glory – 2 juni

– 2 juni Twee Zomers – 3 juni

– 3 juni Keep Sweet: Pray and Obey – 8 juni

– 8 juni Sergio & Gasten – 10 juni

– 10 juni Halftime – 14 juni

– 14 juni God’s Favorite Idiot – 15 juni

– 15 juni Silverstar – 29 juni

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV Plus juni 2022

Physical (seizoen 2) – 3 juni

Aerobics-serie Physical is terug, met Rose Byrne in de hoofdrol. Ze speelt Sheila Rubin, een aerobicsinstructrice die inmiddels beroemd is geworden dankzij haar workoutvideo. Nu wil ze haar fitnessmerk uitbreiden met meer producten.

For All Mankind – 10 juni

In For All Mankind volg je een alternatieve versie van geschiedenis, waarin de Russen als eerste een stap op de maand zetten. In dit derde seizoen staan de astronauten op Mars, vele jaren voordat Elon Musk die droom heeft.

Cha Cha Real Smooth – 17 juni

Andrew is 22 jaar, leeft weer bij zijn familie in New Jersey en heeft een suf baantje. Totdat hij feestjes gaat organiseren voor de klasgenootjes van zijn broertje en daar moeder Domino ontmoet.

HOME (seizoen 2) – 17 juni

In deze documentaireserie krijg je een kijkje binnen een reeks bijzondere huizen. Uniek in uiterlijk, locatie en functie. Met in dit tweede seizoen onder andere een huis in Nederland.

Loot – 24 juni

Loot is de nieuwe werkplekcomedy voor Apple TV Plus, met onder andere Maya Rudolph. Ze speelt Molly Novak, een miljonair die wordt verraden door haar man en dan publiekelijk instort.

Disney Plus juni 2022

Juni wordt een topmaand voor Disney Plus. Allereerst kijk je naar nieuwe afleveringen van onder andere Obi-Wan Kenobi en This is Us. Daarnaast komt de nieuwe Marvel-serie Ms. Marvel beschikbaar, net als een derde seizoen van Love, Victor en een tweede seizoen van Only Murders in the Building.

Ms. Marvel – 8 juni

– 8 juni Love, Victor (seizoen 3) – 15 juni

– 15 juni Only Murders in the Building (seizoen 2) – 28 juni

– 28 juni Baymax! – 29 juni

HBO Max juni 2022

Op HBO Max kijk je in juni naar nieuwe afleveringen onder andere Barry, The Time Traveler’s Wife, The Staircase, Gentleman Jack en Hacks. Daarnaast begint eindelijk het vierde seizoen van Westworld.