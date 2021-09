8 tips voor Netflix-downloads: zo kijk je series en films offline

Ben je vaak lang onderweg? Waarom kijk je niet een leuke film? Netflix heeft de handige optie om films en series offline op te slaan. Hiermee geniet je tijdens een lange treinrit lekker van de nieuwste films of series, zonder je databundel te belasten. Maar waar moet je op letten? Wij geven je acht tips!

Netflix downloads

Iedereen met een abonnement op Netflix kan video’s opslaan en zonder internetverbinding bekijken. Dat is fijn, want dan kost het geen data uit je mobiele bundel. Je moet er dan wel voor zorgen dat je de Netflix-downloads voor je vertrek binnenhaalt. Waar je verder op moet letten, leggen we je hieronder uit.

1. Let op je mobiele data

Voordat je een film gaat downloaden, moet je ervoor zorgen dat je iPhone of iPad verbonden is met een wifi-netwerk. Een video van Netflix binnenhalen kost namelijk net zoveel data als het streamen van de video. Probeer je downloads daarom van te voren thuis aan te zetten.

2. Blader door het aanbod

Niet elke film of serie op Netflix is te downloaden. Dat heeft te maken met licenties en afspraken met de filmmakers. Gelukkig zijn er heel veel video’s wél beschikbaar. Wil je zien welke titels offline beschikbaar zijn? Tik dan rechtsonder op de knop ‘Downloaden’. Vervolgens kies je voor ‘Kijk wat je kunt downloaden’. Netflix toont films en series die nu populair zijn, maar met de zoekknop struin je door het aanbod.

3. Zo download je een video van Netflix

In de Netflix-app wordt duidelijk aangegeven of een film of serie beschikbaar is als download. Tik op een titel en er verschijnt een ‘Downloaden’-knop onder de knop ‘Afspelen’. Wanneer je op de ‘Downloaden’-knop hebt getikt, haalt Netflix de film of serie meteen binnen. Heb je verkeerd geklikt en wil je de download annuleren? Tik dan nogmaals op de ‘Download’-knop en kies daarna voor ‘Download annuleren’.

4. Videokwaliteit en opslagruimte

Wanneer je een video downloadt, moet het bestand worden opgeslagen. Hoe groot de video is die je downloadt, hangt af van verschillende factoren. Een video met lange speelduur vereist natuurlijk meer opslagruimte dan een kortere video. Ook is er verschil in de kwaliteit waarin je films en series downloadt. Dit stel je zelf in op de volgende manier.

Tik op je profielplaatje rechtsboven; Kies voor ‘App-instellingen’; Check of de optie ‘Alleen via wifi’ ingeschakeld is; Bij ‘Beeldkwaliteit’ kies je voor ‘Hoger’.

Bij ‘Beeldkwaliteit’ heb je ook de keuze voor de optie ‘Standaard’. Deze optie downloadt sneller en gebruikt minder opslag. Maar de videokwaliteit is dan ook minder.

Netflix vertelt niet wat de resolutie van de video precies is en wat de verschillen zijn. Een film (Tomb Raider) van bijna twee uur nam 1,81 GB opslag in beslag. Hierbij was de ‘Beeldkwaliteit’ ingesteld op ‘Hoger’. Met een ‘Beeldkwaliteit’ op ‘Standaard’ was dezelfde film 482 MB. Heb je niet genoeg ruimte op je iPhone om Netflix-titels te downloaden? Dan is het handig om je iPhone-geheugen op te ruimen.

5. Smart Downloads

Tussen de instellingen voor downloads staat ook de optie ‘Smart Downloads‘. Als je dit activeert, zorgt Netflix ervoor dat nieuwe afleveringen van de series die je kijkt automatisch worden gedownload. Wanneer je een aflevering hebt gedownload, zorgt Smart Downloads ervoor dat het bestand weer wordt verwijderd na het kijken en automatisch de volgende episode voor je klaarstaat.

6. Waar slaat Netflix downloads op?

Video’s die je hebt opgeslagen zijn alleen met de Netflix-app te bekijken. De content is zodanig beveiligd dat je ze niet met een andere app kunt zien, of dat je ze naar andere apparaten overzet (casten is natuurlijk wel mogelijk). Het werkt als het ware als muziek downloaden op Spotify. Door te tikken op de knop ‘Downloads’ zie je welke films en serie je hebt binnengehaald.

7. Netflix-downloads verwijderen

Met ‘Smart Downloads’ worden series automatisch weer weggegooid wanneer je ze hebt gekeken. Bij films die je hebt gedownload is dat niet zo. Die moet je zelf verwijderen. Tik op ‘Downloads’ en op het potloodicoontje rechtsboven. Tik vervolgens op het prullenbakpictogram bij de film die je wil verwijderen.

Een andere (rigoureuze) optie is om alle Netflix-downloads in één keer te verwijderen. Tik daarvoor op het profielpictogram rechtsboven. Kies voor ‘App-instellingen’ en tik op ‘Alle downloads verwijderen’.

8. Hoe lang zijn Netflix-downloads beschikbaar?

Elke video die je op Netflix downloadt, heeft een verlooptijd. Films en series die in minder dan zeven dagen verlopen, laten in ‘Downloads’ zien hoeveel tijd je nog hebt om te beginnen met kijken. Voor sommige video’s geldt dat als je begonnen bent met offline kijken, je ze daarna binnen 48 uur moet hebben afgekeken. Ook hiervan zie je hoeveel uur er nog over is in de downloads-sectie.

Als een titel is verlopen, moet je deze vernieuwen. De films of series die niet langer beschikbaar zijn op Netflix verlopen wanneer ze de service verlaten, ongeacht of je ze hebt gedownload. Ook als je Netflix-abonnement is verlopen, zijn de gedownloade films niet meer te bekijken.

