Netflix en Apple TV Plus in december 2025: Wake Up Dead Man, F1: The Movie

Er worden in december 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor december.

Nieuw op Netflix: december 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in december 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Voor de derde keer moet detective Benoit Blank (Daniel Craig) een onmogelijke moord oplossen. Daar is weer een topcast voor opgetrommeld, met onder andere Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Josh O’Connor, Jeremy Renner, Andrew Scott en Kerry Washington.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery kijk je vanaf 12 december op Netflix.

2. The Abandons

Gillian Anderson en Lena Headey komen tegen over elkaar te staan in deze spannende western van de man achter Sons of Anarchy, over een rijke familie versus een arme familie.

The Abandons kijk je vanaf 4 december op Netflix.

3. Jay Kelly

Filmster Jay Kelly (George Clooney) gaat samen met zijn manager (Adam Sandler) de wereld in, om te ontdekken wie hij werkelijk is.

Jay Kelly kijk je vanaf 5 december op Netflix.

4. Man vs Baby

Rowan Atkinson kan weer doen wat hij het beste doet: een Mr Bean-achtig typetje spelen. Deze keer speelt hij Trevor Bingley, die het in een eerdere Netflix-film al moest opnemen tegen een bij (Man vs Bee). Nu moet hij op een baby passen en dat zorgt natuurlijk weer voor hilarische chaos.

Man vs Baby kijk je vanaf 11 december op Netflix.

5. Stranger Things

De allerlaatste afleveringen van Stranger Things staan eind december op Netflix. Op 25 december kun je drie nieuwe afleveringen kijken, met op 31 december de grote finale. Wordt Vecna nu dan echt verslagen? Welke personages overleven het?

De laatste afleveringen van Stranger Things kijk je vanaf kerst en oudejaarsdag op Netflix.

Apple TV december 2025

In december kijken we natuurlijk nog naar nieuwe afleveringen van Pluribus en Down Cemetery Road. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

The First Snow of Fraggle Rock

Het zou gaan sneeuwen op Fraggle Rock, maar dan verschijnt er maar een enkel vlokje. Dat betekent chaos. Daarom vertrek Gobo naar de echte wereld voor muzikale inspiratie om iedereen toch in de feeststeming te krijgen.

The First Snow of Fraggle Rock kijk je vanaf 5 december op Apple TV.

F1 The Movie

Brad Pitt speelt een voormalige Formule 1-rijder die na dertig jaar terugkeert om een team te helpen met een nieuw, jong talent.

F1 The Movie kijk je vanaf 12 december op Apple TV.

Born to be Wild

Volg zes zeldzame babydieren die leren op zichzelf te staan in het wild. Dat betekent stapels vertederende beelden van schattige beestjes, waaronder een olifantje, lynxkitten en een kleine penguin.

Born to be Wild kijk je vanaf 19 december op Apple TV.

Videoland december 2025

Sleepers (seizoen 3) – 12 december

– 12 december B&B Vol Liefde De Aftrap – 20 december

– 20 december Wij Zijn GTST! – 22 december

22 december All You Need is Love Kerstspecial – 24 december

Disney Plus december 2025

The Roses – 3 december

– 3 december Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw – 5 december

– 5 december Percy Jackson and the Olympians (seizoen 2) – 10 december

– 10 december Taylor Swift – The Eras Tour – 12 december

Prime Video december 2025

Oh. What. Fun. – 3 december

– 3 december Dames in de dop (seizoen 2) – 5 december

– 5 december Merv – 10 december

– 10 december Fallout (seizoen 2) – 17 december

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor december 2025.