Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor december 2023

Er worden in december 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor december.

Nieuw op Netflix: december 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in december 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

1. Rebel Moon – Part 1: A Child of Fire

De Rebel Moon-films van Zach Snyder (Justice League, Army of the Dead), begonnen ooit als een trilogie volwassen Star Wars-films. Nu zijn het twee films voor Netflix geworden die niets meer met Star Wars te maken hebben, maar toch alle elementen van een Star Wars-film bezitten.

In de eerste film volg je Kora, die andere krijgers verzamelt om te strijden tegen het leger van de Motherworld. Het tweede deel van Rebel Moon, The Scargiver, staat vanaf april 2024 op Netflix.

Rebel Moon Part 1 kijk je vanaf 22 december op Netflix.

2. Leave the World Behind

Als een gezin op vakantie gaat naar een afgelopen woning op Long Island, staan de eigenaren van het huis plots voor de deur. Overal lijkt de stroom uitgevallen te zijn, waardoor de twee families met elkaar zijn opgescheept. Met onder andere Julia Roberts, Mahershala Ali en Ethan Hawke. De regie is in handen van niemand minder dan Sam Esmail (Mr. Robot).

Leave the World Behind kijk je vanaf 8 december op Netflix.

3. Pokémon Congierge

Ook Pokémon verdienen een vakantie. In Pokémon Concierge komt Haru aan op een eiland waar de bekende monstertjes langskomen om te genieten. Het is aan Hara om ervoor te zorgen dat dit goed gaat. De serie is gemaakt via stop-motion, waardoor de beestjes er extra aaibaar uitzien. Check ook deze video voor een blik achter de schermen.

Pokémon Concierge kijk je vanaf 28 december op Netflix.

4. Maestro

Bradley Cooper speelt niet alleen de hoofdrol in de nieuwe Netflix-film Maestro, maar regiseerde de film ook. De film vertelt het liefdesverhaal van Leonard Bernstein en Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Maestro kijk je vanaf 20 december op Netflix.

5. Chicken Run: Dawn of the Nugget

Chicken Run krijgt na 23 jaar een vervolg, met Dawn of the Nugget. Na een succesvolle ontsnapping van de boerderij, wonen de kippen nu in een vogelparadijs op een eiland. Daar is alles goed, totdat de dochter van de hoofdpersonages terug naar het vasteland wil. Met het stemwerk van onder andere Thandiwe Newton, Zachery Levi, Bella Ramsey en Imelda Staunton.

Chicken Run: Dawn of the Nugget kijk je vanaf 15 december op Netflix.

6. La Casa de Papel: Berlín – 29 december

Het is tijd om het universum van La Casa de Papel verder uit te breiden, door dieper in de wereld van Berlin te duiken (het personage, niet de stad). Deze serie speelt zich af voor de gebeurtenissen van La Casa de Papel, wanneer Berlin in Parijs een team verzamelt voor een ambitieuze overval.

La Casa de Papel: Berlin kijk je vanaf 29 december op Netflix.

Apple TV Plus december 2023

Op Apple TV Plus vind je vrijwel geen nieuwe series en films in december, maar dat betekent niet dat er niets te zien is. Je kijkt namelijk nog wekelijks naar nieuwe afleveringen van Slow Horses, For All Mankind en Monarch: Legacy of Monsters.

The Family Plan

Voormalig huurmoordenaar Dan Morgan (Mark Wahlberg), heeft een nieuw leven als echtgenoot en vader van drie kinderen. Zodra mensen uit zijn verleden achter zijn locatie komen, moet hij met zijn gezin vluchten.

The Family Plan kijk je vanaf 15 december op Apple TV Plus.

Disney Plus december 2023

In december kijk je bij Disney Plus niet alleen naar nieuwe afleveringen van A Murder at the End of the World en The Santa Clauses, maar ook enkele spannende nieuwe dingen. Waaronder een nieuwe serie gebaseerd op de boeken van Percy Jackson.

The Shepherd – 1 december

– 1 december Indiana Jones and the dial of Destiny – 15 december

– 15 december Percy Jackson and the Olympians – 20 december

– 20 december What If…? (seizoen 2) – 22 december

Videoland december 2023

Alter Ego – 4 december

– 4 december Sleepers (seizoen 2) – 15 december

– 15 december B&B Vol Liefde: De Aftrap – 14 december

– 14 december Winter vol Liefde – 18 december

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor december 2023.