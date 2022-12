Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor december 2022

Er worden in de maand december van 2022 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor december!

Nieuw op Netflix: december 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in december 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Daniel Craig is terug als Benoit Blanc. In de uitstekende film Knives Out moest deze detective een moord binnen een familie oplossen. In het vervolg Glass Onion reist hij naar Griekenland, waar een techmiljonair een groep vrienden uitnodigt voor een spel en er uiteraard weer een lijk opduikt. Met nogmaals een cast vol sterren, zoals Edward Norton, Kate Hudson, Dave Batista, Kathryn Hahn en Janelle Monáe. Een heerlijk mysterie voor de kerstdagen.

Glass Onion: A Knives Out Mystery staat vanaf 23 december op Netflix.

2. Guillermo del Toro’s Pinocchio

Alweer een Pinokkio-film? Ja, maar dit lijkt wel een hele bijzondere te zijn. Deze stop-motionfilm komt van Guillermo del Toro en omarmt de duistere kanten van het bronmateriaal volledig. Dit is dus geen Pinokkio-film die je met je allerkleinsten kijkt. Het stemwerk wordt verzorgd door onder andere Ewan McGregor, Christoph Waltz, Cate Blanchett en Tilda Swinton.

Guillermo del Toro’s Pinocchio staat vanaf 9 december op Netflix.

3. The Recruit

Noah Centineo speelt in de de nieuwe Netflix-serie The Recruit een advocaat die werkt voor de CIA. Hij zit liever achter een bureau dan dat hij het veld in gaat. Helaas voor hem komt er een eind aan dat relatief rustige bestaan, als hij midden in een groot complot belandt en hij zijn leven niet meer zeker is.

The Recruit staat vanaf 16 december op Netflix.

4. White Noise

Vlak voor het eind van het jaar kun je genieten van de film White Noise, met Adam Driver die samen met zijn gezin probeert weg te vluchten van een giftige stof in de lucht. Dat klinkt rampzalig (wat het ook is), maar wordt gevuld met meer humor dan je zou verwachten. Dat belooft een heerlijk tragikomisch eindjaar.

White Noise staat vanaf 30 december op Netflix.

5. Troll

De maand beginnen we met een film uit Noorwegen. Een gigantische trol ontwaakt vanuit diep in het Dovregebergte. Hij vernielt alles op zijn pad en is onderweg naar Oslo. Het is aan een klein groepje helden om hem te stoppen.

Troll staat vanaf 1 december op Netflix.

Ook interessant op Netflix december 2022

Sr. – 2 december

– 2 december Too Hot to Handle (seizoen 4) – 7 december

– 7 december Dragon Age Absolution – 9 december

– 9 december Sonic Prime – 15 december

– 15 december Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery – 15 december

– 15 december Emily in Paris (seizoen 3) – 21 december

– 21 december Alice in Borderland (seizoen 2) – 22 december

– 22 december Roald Dahl’s Matilda The Musical – 25 december

Nieuw op Apple TV Plus december 2022

Op Apple TV Plus kijk je in december uiteraard nog naar nieuwe afleveringen van Echo 3, Mythic Quest, Shantaram en The Mosquito Coast. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Slow Horses (seizoen 2)

In december kijk je onder andere naar het tweede seizoen van Slow Horses. Gary Oldman is terug als Jackson Lamb en hij neemt zijn team met misfitspionnen ook mee.

Het tweede seizoen van Slow Horses staat vanaf 2 december op Apple TV Plus.

Emancipation

Will Smith speelt de hoofdrol in deze heftige film, over een slaaf die tot op het randje van zijn leven wordt uitgebuit en dan weet te ontsnappen.

Emancipation staat vanaf 9 december op Apple TV Plus.

Little America (seizoen 2)

In het tweede seizoen van Little America kijk je weer naar acht nieuwe verhalen over immigranten in de Verenigde Staten.

Het tweede seizoen van Little America staat vanaf 9 december op Apple TV Plus.

Nieuw op Disney Plus december 2022

In december kijk je op Disney Plus nog naar nieuwe afleveringen van onder andere The Mysterious Benedict Society, The Santa Clauses en Willow. Daarnaast worden de volgende dingen toegevoegd.

Het leven van een loser 2: Vette Pech – 2 december

– 2 december National Treasure: Edge of History – 14 december

– 14 december Amsterdam – 28 december

Nieuw op HBO Max december 2022

Op HBO Max vind je in december nog nieuwe afleveringen van onder andere Rick and Morty en The White Lotus. Daarnaast kun je naar de volgende series kijken.

Gossip Girl (seizoen 2) – 1 december

– 1 december His Dark Materials (seizoen 3) – 5 december

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor december 2022. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.