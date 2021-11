Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor december 2021

Wat bekijk je in december op Netflix en andere diensten? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in december 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix december 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Don’t Look Up

In december wordt er een hoop toegevoegd op Netflix, maar bovenal is het een filmmaand. Het meest kijken we uit naar de film Don’t Look Up. Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence spelen twee wetenschappers die de wereld proberen te waarschuwen voor een komende komeet die de aarde gaat vernietigen. Dat valt nog niet mee. Met in de cast verder onder andere Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett en Ariana Grande.

Kijk Don’t Look Up vanaf 24 december op Netflix.

2. The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst vind je in de western The Power of the Dog. Cumberbatch speelt een rancher die niet blij is dat zijn broer thuis komt met een vrouw die al een zoon heeft. Vooral omdat die zoon niet heel mannelijk is.

Kijk The Power of the Dog vanaf 1 december op Netflix.

3. The Witcher (seizoen 2)

Henry Cavill stapt weer in de strakke leren broek van sterke monsterjager Geralt of Rivia voor het tweede seizoen van The Witcher. Deze fantasyserie is gebaseerd op de populaire boeken waar ook games van zijn gemaakt. Nu Geralt samen is met prinses Cirilla, moet hij haar beschermen. Niet alleen van de gevaren van buitenaf, maar ook van de kracht die zij in zich heeft.

Kijk The Witcher seizoen 2 vanaf 17 december op Netflix.

4. Lost in Space (seizoen 3)

Helaas eindigt de leuke avonturenserie Lost in Space met dit derde seizoen. Deze serie draait om de familie Robinson en een robot, die in de ruimte het ene na andere avontuur beleven. De de kinderen moeten nu 97 jonge kolonisten veilig stellen, terwijl de ouders hun kinderen willen bereiken.

Kijk Lost in Space vanaf 1 december op Netflix.

5. The Unforgivable

Alsof het nog niet genoeg was met al die topacteurs, zie je Sandra Bullock in december ook nog eens in een bijzondere rol. De actrice kiest meestal voor opgewekte rollen, maar in The Unforgivable speelt ze een vrouw die twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten voor een gewelddadig misdrijf.

Kijk The Unforgivable vanaf 10 december op Netflix.

Ook interessant op Netflix december 2021

Single All the Way – 2 december

– 2 december La Casa de Papel: Deel 5: Volume 2 – 3 december

– 3 december Voir – 6 december

– 6 december De Familie Claus 2 – 7 december

– 7 december Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) – 7 december

– 7 december Back to the Outback – 10 december

– 10 december Selling Tampa – 15 december

– 15 december Emily in Paris (seizoen 2) – 22 december

– 22 december Anxious People – 29 december

– 29 december Cobra Kai (seizoen 4) – 31 december

– 31 december The Lost Daughter – 31 december

– 31 december Queer Eye (seizoen 6) – 31 december

Apple TV Plus december 2021

Er wordt weinig nieuws toegevoegd op Apple TV Plus in december, maar je kunt wel genieten van nieuwe afleveringen van onder andere Dickinson, Dr. Brain, Invasion en The Shrink Next Door.

Swan Song – 17 december

Mahershala Ali speelt in deze film Cameron, een vader die ongeneeslijk ziek wordt verklaard. Hij krijgt een oplossing voorgeschoteld. Een kopie van hem wordt naar zijn familie gestuurd. Deze kopie lijkt op hem en heeft al zijn herinneringen, maar toch moet Cameron deze nieuwe man achterlaten bij zijn gezin terwijl hij zelf stilletjes verdwijnt. Doet hij dat of niet?

Disney Plus december 2021

Op Disney Plus kun je in december onder andere elke week een nieuwe aflevering van Hawkeye kijken. Daarnaast verschijnt de nieuwe film Encanto al na een maand in de bioscoop op de streamingdienst.

Diary of a Wimpy Kid – 3 december

– 3 december Encanto – 24 december

– 24 december The Book of Boba Fett – 29 december

