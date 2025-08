Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor augustus 2025

Er worden in augustus 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor augustus.

Nieuw op Netflix: augustus 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in augustus 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Wednesday (seizoen 2)

Na het grote succes van het eerste seizoen van Wednesday, ga je deze maand terug naar Nevermore Academy en staan er weer nieuwe mysteries te wachten. Dit tweede seizoen is opgedeeld in twee delen. De tweede helft kijk je vanaf 3 september.

Het tweede seizoen van Wednesday kijk je vanaf 6 augustus op Netflix.

2. The Thursday Murder Club

Vier pensionado’s doen niets liever dan het kraken van onopgeloste moordzaken. Zodra er daadwerkelijk in hun omgeving een moord wordt gepleegd, gebruiken ze hun kennis om achter de waarheid te komen. Met Helen Mirren, Pierce Brosnan en Ben Kingsley.

The Thursday Murder Club kijk je vanaf 28 augustus op Netflix.

3. Night Always Comes

Vanessa Kirby zie je nu in de bioscoop in Fantastic Four, maar in de Netflix-film Night Always Comes speelt ze de hoofdrol. Ze duikt in de onderwereld van Portland om in één nacht genoeg geld bij elkaar te sprokkelen om haar familie te redden.

Night Always Comes kijk je vanaf 15 augustus op Netflix.

4. Long Story Short

Een nieuwe serie van de bedenker van BoJack Horseman. In Long Story Short volg je twee broers en een zus door de tijd heen.

Long Story Short kijk je vanaf 22 augustus op Netflix.

5. My Life With the Walter Boys

De 15-jarige Jackie verliest haar familie en vertrekt vervolgens van Manhattan naar het landelijk leven. Daar wordt ze verliefd op twee broers tegelijk en dat is knap ingewikkeld.

My Life With the Walter Boys kijk je vanaf 28 augustus op Netflix.

Apple TV Plus augustus 2025

Chief of War

Jason Mamoa brengt je mee naar de tijd dat Hawaiï op het punt stond gekoloniseerd te worden. De verschillende stammen op het eiland moesten toen hun strijd tegen elkaar oplossen, want anders zouden ze compleet gedoemd zijn.

Chief of War kijk je vanaf 1 augustus op Apple TV Plus.

Platonic (seizoen 2)

Twee vrienden (gespeeld door Rose Byrne en Seth Rogen) dealen samen met allerlei problemen die mensen op middelbare leeftijd hebben.

Het tweede seizoen van Platonic kijk je vanaf 6 augustus op Apple TV Plus.

Invasion (seizoen 3)

In de vorige seizoenen hebben we de invasie vanuit verschillende perspectieven gevolgd. Nu komen die perspectieven eindelijk samen. De hoofdpersonages moeten samenwerken om het moederschip binnen te dringen.

Het derde seizoen van Invasion kijk je vanaf 22 augustus op Apple TV Plus.

Videoland augustus 2025

I Kissed a Boy (seizoen 2) – 1 augustus

(seizoen 2) – 1 augustus De Roelwinkjes (seizoen 4) – 9 augustus

(seizoen 4) – 9 augustus Echte Jongens op Safari – 22 augustus

– 22 augustus Drugs van de Duivel – 27 augustus

Prime Video augustus 2025

The Pickup – 6 augustus

– 6 augustus Butterfly – 13 augustus

13 augustus The Map That Leads to Yo u – 20 augustus

u – 20 augustus The Terminal List: Dark Wolf – 27 augustus

Disney Plus augustus 2025

Alien: Earth – 13 augustus

– 13 augustus Limitless with Chris Hemsworth (seizoen 2) – 15 augustus

(seizoen 2) – 15 augustus Eyes of Wakanda – 27 augustus

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor augustus 2025.