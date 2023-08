Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor augustus 2023

Er worden in augustus 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor augustus.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: augustus 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in augustus 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Heartstopper (seizoen 2)

In de hartverwarmende serie Heartstopper worden tieners Charlie en Nick verliefd op elkaar. Ondertussen gebeurt er van alles met de personages om hen heen. Met dit seizoen onder andere een schoolreisje naar Parijs en examens op de horizon, terwijl Nick het juiste moment zoekt om uit de kast te komen bij zijn vrienden.

Het tweede seizoen van Heartstopper kijk je vanaf 3 augustus op Netflix.

2. Heart of Stone

Gal Gadot speelt in deze spionagefilm een geheim agent met een bijzonder wapen: ‘s werelds krachtigste kunstmatige intelligentie die voorspelt wat mensen in de toekomst gaan doen. Op deze manier worden grote gevaren gestopt voordat ze beginnen.

Heart of Stone kijk je vanaf 11 augustus op Netflix.

3. One Piece

Liefhebbers van de anime One Piece kijken met enige huivering naar deze serie uit. Als Netflix met echte acteurs het verhaal van een geliefde anime verfilmt pakt dat namelijk niet altijd goed uit. Deze keer wel? In One Piece volg je een groepje piraten op zoek naar schatten.

One Piece kijk je vanaf 31 augustus op Netflix.

4. Painkiller

De serie Painkiller is gebaseerd op het boek Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic. Met in de hoofdrol Uzo Aduba (Orange is the New Black), die een advocaat speelt die onderzoek doet naar de nieuwe drug OxyContin. Matthew Broderick (Ferris Bueller’s Day Off) speelt een man die een belangrijke rol had bij de ontwikkeling van deze drug.

Painkiller kijk je vanaf 10 augustus op Netflix.

5. Zombieverse

Uit Zuid-Korea komt een nieuwe realitywedstrijd, waarin zombies Seoul hebben overgenomen. De overlevenden moeten zien te ontsnappen en daarvoor moeten ze fit en slim zijn.

Zombieverse kijk je vanaf 8 augustus op Netflix.

Apple TV Plus augustus 2023

Augustus wordt geen drukke maand voor Apple TV Plus, maar je kunt natuurlijk wel naar nieuwe afleveringen van Foundation kijken. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Physical (seizoen 3)

Het derde en tevens laatste seizoen van de Rose Byrne-serie Physical start deze maand. Het lijkt goed te gaan met de work-out-video’s van hoofdpersonage Sheila, maar dan krijgt ze last van concurrentie.

Het derde seizoen van Physical kijk je vanaf 2 augustus op Apple TV Plus.

Strange Planet

In de stripjes van Nathan W. Pyle krijg je een blik in het vreemde leven van mensen, vanuit de ogen van aliens die hier komen wonen. Deze stripjes zijn nu geanimeerd.

Strange Planet kijk je vanaf 8 augustus op Apple TV Plus.

Invasion (seizoen 2)

In Invasion krijg je vanuit verschillende plekken op de wereld te zien hoe aliens de aarde binnenstormen. In het eerste seizoen van deze serie werden er een hoop vragen gesteld, waar we in dit tweede seizoen hopelijk antwoord op krijgen.

Het tweede seizoen van Invasion kijk je vanaf 23 augustus op Apple TV Plus.

Disney Plus augustus 2023

Disney Plus gaat helemaal los in augustus, met onder andere de release van de derde Guardians of the Galaxy-film, eindelijk het tweede seizoen van The Bear, een nieuwe Star Wars-serie en het nieuwe seizoen van Only Murders in the Building!

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 2 augustus

– 2 augustus The Bear (seizoen 2) – 2 augustus

– 2 augustus Only Murders in the Building (seizoen 3 ) – 8 augustus

) – 8 augustus High School Musical: The Musical: The Series (seizoen 4) – 9 augustus

– 9 augustus Ahsoka – 23 augustus

HBO Max augustus 2023

Bij HBO Max lijkt het helemaal rustig te worden in augustus, maar misschien worden daar op het laatste moment nog interessante series en films aan toegevoegd.

The Tourist – 1 augustus

– 1 augustus Fantastic Friends (seizoen 2) – 9 augustus

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor augustus 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.