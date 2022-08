Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor augustus 2022

Er worden in de maand augustus van 2022 weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor augustus.

Nieuw op Netflix augustus 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Wij vertellen je wat er in augustus 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film op je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

The Sandman

Hier hebben fans lang op gewacht: de populaire The Sandman-strips van schrijver Neil Gaiman worden eindelijk verfilmd. Deze fantasyserie gaat over de koning van de dromen. Na 105 jaar slapen wordt hij wakker terwijl zijn dromenkoninkrijk is vervallen. Met onder andere Jenna Coleman, Stephen Fry, Gwendoline Christie, Patton Oswalt en de stem van Mark Hamill.

The Sandman is vanaf 5 augustus te zien op Netflix.

Day Shift

Jamie Foxx speelt in deze nieuwe Netflix-film een vader die goed geld wil verdienen om voor zijn dochter te zorgen. Zwembaden schoonmaken levert niet genoeg op, dus klopt hij weer aan bij de club waar hij eerder uit is gezet: de internationale gemeenschap van vampierjagers.

Day Shift is vanaf 12 augustus te zien op Netflix.

Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist

Amerikaanse footballster Manti Te’o werd bekend in de media, omdat zijn oma en vriendin op dezelfde dag waren overleden. Er is alleen een groot probleem: die vriendin was een fictief personage dat door iemand anders was gecreëerd. Deze documentaire is onderdeel van de Untold-serie van Netflix, waarin je andere soort verhalen over sporters te zien krijgt.

Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist is vanaf 16 augustus te zien op Netflix.

Look Both Ways

Lili Reinhart (Riverdale) speelt in deze film de jonge Natalie, waarvan je twee levenspaden krijgt te zien. Denk aan de film Sliding Doors met Gwyneth Paltrow, maar dan of Natalie zwanger raakt of niet. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de rest van haar leven?

Look Both Ways is vanaf 17 te zien op Netflix

Carter

Carter belooft een fijne actiefilm uit Zuid-Korea te worden. De film gaat over een man die wakker wordt middenin een dodelijke pandemie. Hij heeft geen herinneringen meer, maar wel een stem in zijn oor die hem vertelt wat hij moet doen. Doet hij dat niet, dan ontploft de bom in zijn mond.

Cartier is vanaf 5 augustus te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix augustus 2022

Lock & Key seizoen 3 – 10 augustus

– 10 augustus Never Have I Ever seizoen 3 – 12 augustus

– 12 augustus 13: The Musical – 12 augustus

– 12 augustus Tekken: Bloodline – 18 augustus

– 18 augustus Inside the Mind of a Cat – 18 augustus

– 18 augustus Queer Eye: Brazil – 24 augustus

– 24 augustus Onder Vuur – 24 augustus

Apple TV Plus augustus 2022

Op Apple TV Plus kijk je de komende maand naar de volgende nieuwe films en series.

Luck

Sam Greenfield heeft geluk niet bepaald aan haar zijde. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Maar dan vindt ze een geluksmuntje en komt ze terecht in het land waar geluk vandaan komt.

Luck is vanaf 5 augustus te zien op Apple TV Plus.

Five Days at Memorial

Volg in deze zenuwslopende serie hoe de werknemers van Memorial Medical Center omgaan met de nasleep van orkaan Katrina. Gebaseerd op echte gebeurtenissen.

Five Days at Memorial is vanaf 12 augustus te zien op Apple TV Plus.

See

Apple TV Plus is inmiddels al zo lang beschikbaar, dat we toe zijn aan het derde seizoen van See. Jason Momoa speelt in de toekomst een leider van een stam, die probeert te overleven terwijl het merendeel van de mensheid is uitgestorven en de rest blind is.

Het derde seizoen van See is vanaf 26 augustus te zien op Apple TV Plus.

Disney Plus augustus 2022

Het wordt druk op Disney Plus deze warme zomermaand. Zo start er niet alleen een nieuwe Marvel-serie met She-Hulk en een nieuwe Star Wars-serie met Andor, maar kijk je onder andere ook naar de Predator-prequel Prey en animatiefilm Lightyear.

Lightyear – 3 augustus

– 3 augustus LEGO Star Wars Summer Vacation – 5 augustus

– 5 augustus Prey – 5 augustus

– 5 augustus I Am Groot – 10 augustus

– 10 augustus She-Hulk – 17 augustus

– 17 augustus Andor – 31 augustus

HBO Max augustus 2022

Voor HBO Max is het belangrijkste in augustus de langverwachte eerste spin-off van Game of Thrones. Deze serie speelt zich 200 jaar in het verleden af. Daarnaast kijk je nog wekelijks naar een nieuwe aflevering van Westworld.

House of the Dragon – 22 augustus

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor augustus 2022.