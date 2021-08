Wat ga je de komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in augustus 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix augustus 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. The Chair

Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) is weer terug op je televisie en dat is voor velen al genoeg reden om naar The Chair te kijken. Oh speelt dr. Ji-Yoon Kim, de eerste vrouwelijke voorzitter van het Engelse departement van een prestigieuze universiteit. Daar krijgt ze een hoop uitdagingen voor de kiezen, waardoor een hoop mannen verwachten dat ze faalt.

Vanaf 20 augustus te zien op Netflix.

2. The Witcher: Nightmare of the Wolf

Voordat het tweede seizoen van The Witcher te zien is, kun je de animefilm The Wither: Nightmare of the Wolf kijken. In deze film volg je Vesemir die een Witcher wordt door monsters te doden voor geld, maar wordt achtervolgd door zijn verleden.

Vanaf 23 augustus te zien op Netflix.

3. Sweet Girl

Een man (gespeeld door Jason Mamoa) verliest zijn vrouw en geeft een farmaceutisch bedrijf de schuld, want er was een medicijn dat haar kon redden. In zijn zoektocht naar gerechtigheid, blijkt de man zelf in levensgevaar te raken. Het enige wat hij dan nog kan doen is terugvechten.

Vanaf 20 augustus te zien op Netflix.

4. Vivo

In deze vrolijke animatiefilm speelt Lin-Manuel Miranda (Hamilton, In the Heights) een muzikaal aapje met een grootse missie. Hij moet een liedje afleveren bij de geliefde van zijn eigenaar die hij al lang niet meer heeft gezien. Met onder andere de stemmen van Gloria Estefan, Nicole Byer en Zoe Saldaña.

Vanaf 6 augustus te zien op Netflix.

5. Beckett

John David Washington speelt in deze film Beckett, een Amerikaanse toerist in Griekenland die in een auto-ongeluk belandt met zijn vriendin. Plots vindt hij zichzelf middenin een politieke samenzwering en moet hij alles op alles zetten om te ontsnappen.

Vanaf 13 augustus te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix:

Control Z (seizoen 2) – 4 augustus

– 4 augustus Cooking with Paris – 4 augustus

– 4 augustus The Kissing Booth 3 – 11 augustus

– 11 augustus Bake Squad – 11 augustus

– 11 augustus Monster Hunter: Legends of the Guild – 12 augustus

– 12 augustus Herrie in Huize Gerri – 13 augustus

– 13 augustus The Kingdom – 13 augustus

– 13 augustus He’s All That – 27 augustus

– 27 augustus Good Girls (seizoen 4) – 31 augustus

– 31 augustus Sparking Joy with Marie Kondo – 31 augustus

Apple TV Plus augustus 2021

Deze maand kun je op Apple TV Plus nog elke week genieten van een aflevering van het tweede seizoen van Ted Lasso. Daarnaast is er meer te zien, zoals een nieuw seizoen van See.

Coda – 13 augustus

De jonge Ruby kan goed zingen, maar haar familie is doof. Daarom is het lastig om haar ouders te overtuigen van haar droom.

Truth Be Told (seizoen 2) – 20 augustus

Kate Hudson voegt zich toe aan het tweede seizoen van Truth Be Told, over een podcastmaker (Octavia Spencer) die moordzaken onderzoekt. Met in dit seizoen een nieuwe zaak.

See (seizoen 2) – 27 augustus

Jason Mamoa zie je niet alleen op Netflix, maar de acteur is ook terug voor het tweede seizoen See op Apple TV Plus. Deze serie gaat over een toekomst waarin niemand meer kan zien, behalve twee kinderen.

Disney Plus augustus 2021

Deze maand kun je wekelijks nog kijken naar nieuwe afleveringen van Love, Victor en Star Wars: The Bad Batch. Daarnaast begint er een nieuwe Marvel-serie: What If…?, een animatieshow waarin je bekende personages op een hele andere manier ziet.

Marvel’s What If…? – 11 augustus

– 11 augustus Grey’s Anatomy (seizoen 17) – 11 augustus

– 11 augustus The Walking Dead (seizoen 11) – 23 augustus

– 23 augustus Cruella (zonder VIP-toegang) – 28 augustus

Check meer Netflix-tips