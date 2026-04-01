Netflix en Apple TV in april 2026: Stranger Things, Beef, Outcome en meer

Er worden in april 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor april.

Nieuw op Netflix: april 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in april 2026 nieuw is op Netflix!

Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Stranger Things: Tales From ’85

Stranger Things is terug! Al je favoriete personages zijn er weer, maar dan een stukje jonger. Deze animatieserie speelt zich namelijk af tussen het tweede en derde seizoen van de hitserie, als er nieuwe monsters opduiken in Hawkins vanuit de Upside Down.

Stranger Things: Tales From ’85 kijk je vanaf 23 april op Netflix.

2. Beef (seizoen 2)

Ook zo genoten van de serie Beef twee jaar geleden? Er is eindelijk een vervolg met een geheel nieuwe cast, waaronder Oscar Isaac, Carey Mulligan en Charles Melton. Deze keer worden twee stellen gevolgd die ruzie krijgen in een privéclub.

Het tweede seizoen van Beef kijk je vanaf 16 april op Netflix.

3. Man on Fire

De film Man of Fire (2004) met Denzel Washingon is gebaseerd op een boek. Van dat boek is nu een serie gemaakt met Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man) in de hoofdrol. Hierin volg je een voormalig Special Forces-agent wiens pogingen om een nieuw leven te starten worden onderbroken voor wraak.

Man on Fire kijk je vanaf 30 april op Netflix.

4. Apex

Charlize Theron speelt een vrouw die alles al heeft gedaan: ze heeft de hoogste bergen beklommen en de wildste wateren overwonnen. In de Australische wildernis komt ze een heel nieuw gevaar tegen: een jager (Taron Egerton). Kan ze overleven als prooi? De rollen omdraaien?

Apex kijk je vanaf 24 april op Netflix.

5. Big Mistakes

In deze nieuwe serie van Dan Levy (Schitt’s Creek) hebben een broer en zus geen andere keuze dan voor criminelen te werken, maar daar zijn ze helemaal niet geschikt voor.

Big Mistakes kijk je vanaf 9 april op Netflix.

Apple TV april 2026

Op Apple TV kijk je in april natuurlijk nog naar nieuwe afleveringen van onder andere Shrinking, Monarch en Imperfect Women. Daarnaast kun je de volgende nieuwe series en films verwachten.

Your Friends & Neighbours (seizoen 2)

In het eerste seizoen zagen we hoe zakenman (Jon Hamm) zijn werk en vrouw kwijtraakte, en dan maar besluit om te stelen van zijn rijke buren. In het tweede seizoen zien we hoe ver hij gaat in zijn nieuwe criminele leven.

Het tweede seizoen van Your Friends & Neighbours kijk je vanaf 3 april op Apple TV.

Outcome

Keanu Reeves is een van de vriendelijkste mensen in de filmindustrie, maar in de film Outcome speelt hij juist een acteur die veel fouten heeft gemaakt. Daarom bezoekt hij mensen uit zijn verleden (vol met cameo’s) om het goed te maken.

Outcome kijk je vanaf 10 april op Apple TV.

Margo’s Got Money Troubles

Elle Fanning speelt Margo, die een kind krijgt en vervolgens de rekeningen niet meer kan betalen. Dan maar OnlyFans? Met onder andere ook Michelle Pfeiffer, Nick Offerman en Nicole Kidman.

Margo’s Got Money Troubles kijk je vanaf 15 april op Apple TV.

Criminal Record (seizoen 2)

Peter Capaldi en Cush Jumbo zijn terug met een nieuwe zaak. Deze keer is er iemand neergestoken tijdens een politieke bijeenkomst waardoor het duo dieper in een ultrarechts complot belandt.

Het tweede seizoen van Criminal Record kijk je vanaf 22 april op Apple TV.

Widow’s Bay

Matthew Rhys (The Americans) speelt de burgemeester van een klein eilandstadje die daar een toeristische attractie van wil maken. Er is alleen geen wifi, slecht telefoonbereik en de lokale bevolking gelooft in een vloek.

Widow’s Bay kijk je vanaf 29 april op Apple TV.

Videoland april 2026

Rippers – 17 april

– 17 april The Real Housewives van het Zuiden (seizoen 2) – 24 april

Prime Video april 2026

The Boys (seizoen 5) – 8 april

– 8 april Hakken over de sloot (seizoen 2) – 10 april

– 10 april Balls Up – 15 april

– 15 april Temptation Island Benelux – 21 April

Disney Plus april 2026

Star Wars: Maul – Shadow Lord – 6 april

– 6 april The Testaments – 8 april

– 8 april Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair – 10 april

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor april 2026.