Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor april 2025

Er worden in april 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor april.

Nieuw op Netflix: april 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in maart 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Black Mirror (seizoen 7)

Black Mirror is terug, met zes nieuwe verhalen over de gevaren van technologie. Netflix heeft daar weer een topcast voor opgetrommeld, met onder andere Cristin Milioti, Paul Giamatti, Emma Corrin, Peter Capaldi, Chris O’Dowd, Rashida Jones en Will Poulter.

Het zevende seizoen van Black Mirror kijk je vanaf 10 april op Netflix.

2. iHostage

In 2022 vond er een gijzeling plaats in een Amsterdamse Apple Store. De film iHostage maakt daar een spannende thriller van, vanuit het perfectief van de politie, de gijzelaars en de gijzelnemer.

iHostage kijk je vanaf 18 april op Netflix.

3. Devil May Cry

Netflix komt alweer met een animatieserie gebaseerd op een populaire gamereeks. Na onder andere Castlevania en Tomb Raider, is het nu tijd voor Devil May Cry. Hierin volg je demonenjager Dante die ervoor moet zorgen dat de poorten van de hel dichtblijven.

Devil May Cry kijk je vanaf 3 april op Netflix.

4. Havoc

Van de regisseur achter actiespektakel The Raid, komt een intense actiefilm met Tom Hardy in de hoofdrol. Hardy speelt een detective die zich een weg door de onderwereld baant om de zoon van een politicus te redden.

Havoc kijk je vanaf 25 april op Netflix.

5. Asterix & Obelix: The Big Fight

Het is tijd voor: Asterix, Obelix, Netflix. De geliefde Galliërs zijn terug en moeten het deze keer tegen de sterkste krijgers van Caesar opnemen.

Asterix & Obelix: The Big Fight kijk je vanaf 30 april op Netflix.

Apple TV Plus april 2025

Helaas is Severance voorlopig voorbij, maar Apple heeft weer een stapel nieuwe series voor je klaar staan.

Your Friends & Neighbors

Jon Hamm speelt een man die zijn baan, familie en geld kwijtraakt. Om het hoofd boven water te houden, besluit hij te stelen van de rijken in de buurt. Wie mist er nou een duur horloge of een unieke handtas als je er tientallen hebt?

Your Friends & Neighbors kijk je vanaf 11 april op Apple TV Plus.

Government Cheese

Haptom Chambers wordt vrijgelaten uit de gevangenis en heeft een plan: een zelfslijpende boor verkopen. Zowel het verkoop van zijn uitvinding als de terugkeer in zijn familie gaat niet volgens plan.

Government Cheese kijk je vanaf 16 april op Apple TV Plus.

Carême

Carême is een ster in de keuken en alle vrouwen om hem heen vallen in katzwijm. Het is de ideale man om als spion in te zetten. Verraderlijke zoetigheid in het Europa van Napoleon.

Carême kijk je vanaf 30 april op Apple TV Plus.

Disney Plus april 2025

Dying for Sex – 4 april

– 4 april Pets – 11 april

– 11 april Doctor Who (seizoen 2) – 12 april

– 12 april Andor (seizoen 2) – 23 april

Videoland april 2025

The Handmaid’s Tale (seizoen 6) – 8 april

(seizoen 6) – 8 april De Real Housewives van het Zuiden – 18 april

– 18 april H3L (seizoen 7) – 28 april

Prime Video april 2025

The Bondsman – 3 april

– 3 april G20 – 10 april

– 10 april Hakken over de Sloot: Influencers van Streek – 24 april

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor april 2025. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.