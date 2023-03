Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor april 2023

Er worden in de maand april van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor april.

Nieuw op Netflix: april 2023

Dagelijks maakt Netflix een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in april 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Beef

Van A24 Studios komt een opvallende serie met Steven Yeun en Ali Wong in de hoofdrollen. Hun personages komen elkaar tegen in het verkeer, waarbij ze nogal agressief op elkaar reageren. Dat moment start een epische strijd tussen de twee die hun complete levens opslokt.

Beef kijk je vanaf 6 april op Netflix.

2. Sweet Tooth (seizoen 2)

We hebben er bijna twee jaar op moeten wachten, maar deze maand komt er eindelijk een tweede seizoen van Sweet Tooth uit. Deze serie gaat over een wereld waar een groot deel van de mensen is overleden door een virus. Tegelijkertijd met het virus zijn er hybride baby’s geboren, die deels mens en deels dier zijn. Deze baby’s kregen al de schuld voor de pandemie en worden sindsdien opgejaagd. Sweet Tooth is zo’n hybride jongen, die lang beschermd is door zijn vader maar nu de wijde wereld in trekt.

Het tweede seizoen van Sweet Tooth kijk je vanaf 27 april op Netflix.

3. The Diplomat

Van Debora Cahn (Homeland, The West Wing) komt nieuwe serie naar Netflix: The Diplomat. Keri Russell speelt de hoofdrol als Kate Wyler, een diplomaat die de ambassadeur van de Verenigde Staten voor het Verenigd Koninkrijk wordt middenin een internationale crisis.

The Diplomat kijk je vanaf 20 april op Netflix.

4. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always

De Mighty Morphin Power Rangers zijn er weer en hoe! De geliefde personages van de oude serie zijn bijna allemaal terug om het op te nemen tegen hun aartsvijand. Leuk is dat voor deze reünie de oude stijl wordt gebruikt, wat voor liefhebbers van de serie direct vertrouwd aan moet voelen.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always kijk je vanaf 19 april op Netflix.

5. Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now

Lewis Capaldi ken je van zijn enorme hits zoals Someone You Loved en Before You Go. In deze documentaire leer je meer over de artiest achter de liedjes, die groot succes heeft maar het er mentaal zeer zwaar mee heeft.

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now kijk je vanaf 5 april op Netflix.

Apple TV Plus april 2023

In april kijk je op Apple TV Plus uiteraard nog naar nieuwe afleveringen van Ted Lasso en Extrapolations. Daarnaast kun je de volgende dingen verwachten.

Schmigadoon! seizoen 2

In het eerste seizoen van Schmigadoon! kwam een ruziënd stel terecht in een magische wereld van musicals uit de jaren veertig en vijftig. Aan het eind wist het duo te ontsnappen, maar nu smachten ze naar meer. Ze belanden in Schmicago, een ode aan de musicals uit de jaren zestig, zeventig en tachtig.

Het tweede seizoen van Schmigadoon! kijk je vanaf 5 april op Apple TV Plus.

The Last Thing He Told Me

Gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt The Last Thing He Told Me het verhaal van Hannah (Jennifer Garner) wiens echtgenoot is verdwenen. Misschien weet haar 16-jarige stiefdochter meer.

The Last Thing He Told Me kijk je vanaf 14 april op Apple TV Plus.

Ghosted

Cole (Chris Evans) wordt verliefd op Sadie (Ana de Armas), maar komt er dan achter dat ze een geheim agent is. Samen belanden ze in een wild actieavontuur.

Ghosted kijk je vanaf 21 april op Netflix.

HBO Max april 2023

Zowel Succession, Rain Dogs als Perry Mason gaan nog door met nieuwe afleveringen in april. Daarnaast kijk je onder andere naar het laatste seizoen van Barry en de Elizabeth Olsen-serie Love & Death.

Barry (seizoen 4 ) – 17 april

) – 17 april Somebody Somewhere (seizoen 2 ) – 24 april

) – 24 april Love & Death – 27 april

Disney Plus april 2023

Op Disney Plus kijk je in april nog naar nieuwe avonturen van Din Djarin en Grogu in The Mandalorian. Daarnaast kun je onder andere een klusprogramma van Jeremy Renner en een nieuwe Peter Pan-film verwachten.

The Pope Answers – 5 april

– 5 april Rennervations – 12 april

– 12 april Peter Pan & Wendy – 28 april

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor april 2023.