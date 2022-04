Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor april 2022

Er worden komende maand weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor april 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix april 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film op je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Dirty Lines

Het is tijd voor een nieuwe Nederlandse Netflix Original in april 2022! De serie Dirty Lines vertelt over de opkomst van sekslijnen in Amsterdam. Dat betekent terug naar de jaren tachtig, toen synthesizermuziek hoogtij vierde en xtc net werd geïntroduceerd in het uitgaansleven. Een psychologiestudente neemt een bijbaantje bij het nieuwe bedrijf Teledutch dat met sekstelefoonlijnen een nieuwe markt aanboort.

Vanaf 8 april te zien op Netflix.

2. Better Call Saul (seizoen 6 deel 1)

Eindelijk komt in april het nieuwe seizoen van Better Call Saul uit! Nouja, het eerste deel van het zesde seizoen in ieder geval. Deze spin-off van Breaking Bad is voor veel fans beter dan origineel ooit was. De show gaat over advocaat Jimmy McGill en hoe hij is veranderd in de Saul Goodman uit Breaking Bad. Helaas is dit wel het allerlaatste seizoen van de serie. Geniet er dus nog maar even van.

Vanaf 19 april te zien op Netflix.

3. Russian Doll (seizoen 2)

Over wachten gesproken: het eerste seizoen van de serie Russian Doll kwam al in 2019 uit en nu pas krijgen we een vervolg. Maar aangezien het eerste seizoen zo ontzettend goed was, hebben we liever later meer dan helemaal niets. In deze show beleeft Nadia dezelfde dag telkens opnieuw. Als ze dood gaat, start ze weer in haar badkamer. Dan komt ze er achter dat ze niet alleen is.

Vanaf 20 april te zien op Netflix.

4. Return to Space

Deze documentaire neemt een kijkje naar de ruimtevlucht van Elon Musk’s SpaceX naar de International Space Station. De eerste keer dat NASA-astronauten de ruimte in zijn gelanceerd via een commercieel ruimteschip.

Vanaf 7 april te zien op Netflix.

5. Apollo 10 1/2:A Space Age Childhood

Terwijl SpaceX vandaag de dag bijzondere dingen in de ruimte doet, was men in de jaren zestig geobsedeerd door de eerste ruimtemissies naar de maan. Richard Linklater schreef deze film over zijn eigen jeugd, over een jongen uit Houston die ervan droomt om naar de maan te gaan. Tegelijkertijd krijg je het verhaal van de eerste maanlanding mee.

Vanaf 1 april te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix april 2022

Trivia Quest – 1 april

– 1 april The Bubble – 1 april

– 1 april Elite (seizoen 5) – 8 april

– 8 april Hard Cell – 12 april

– 12 april Choose or Die – 15 april

– 15 april Anatomy of a Scandal – 15 april

– 15 april Selling Sunet (seizoen 5) – 22 april

– 22 april The Mystery of Marilyn Monroe: Un Unheard Tapes – 27 april

– 27 april Ozark (seizoen 4 deel 2) – 29 april

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV Plus april 2022

Slow Horses – 1 april

Slow Horses is een spionnendrama met Gary Oldman, over een departement van MI5 waar mensen die fouten hebben gemaakt naar toe worden gestuurd. Maar dan is dit groepje ongeregeld de enige die kan helpen om Engeland te beschermen.

Roar – 15 april

Roar vertelt acht bijzondere verhalen over acht bijzondere vrouwen. Zoals een vrouw die op een plank moet zitten, een vrouw die haar eigen moord oplost en een vrouw die foto’s opeet. Met onder andere Nicole Kidman, Issa Rae, Merritt Wever en Alison Brie.

They Call Me Magic – 22 april

Een vierdelige documentaire over het leven van basketbalicoon Earvin “Magic” Johnson.

Shining Girls – 29 april

Elisabeth Moss (Handmaid’s Tale) heeft de hoofdrol in dit nieuwe drama op Apple TV Plus. Ze speelt Kirby Mazrachiu, een journalist wiens ambities de kop in werden gedrukt door een traumatische gebeurtenis. Dan blijkt een recente moord gelinkt te zijn aan die gebeurtenis.

Disney Plus april 2022

Deze maand kun je op Disney Plus elke week kijken naar een nieuwe aflevering van de Marvel-serie Moon Knight. Daarnaast vind je de volgende series en films op Disney Plus in april.

Better Nate than Ever – 1 april

– 1 april Bohemian Rhapsody – 1 april

– 1 april The Dropout – 20 april

– 20 april The Biggest Little Farm: The Return – 22 april

HBO Max april 2022

Ook HBO Max gaat lekker verder met het toevoegen van nieuwe content. In april kijk je onder andere naar: