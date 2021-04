Wat ga je de komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in april 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix april 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Just Say Yes

Er staat een nieuwe Nederlandse romcom klaar om van te smullen. In de hoofdrol speelt Yolanthe Cabau als Lotte, die haar ideale bruiloft tot in de laatste details heeft uitgedacht. Als haar verloofde op het laatste moment toch afhaakt, vallen al die plannen in duigen. Dan kaapt haar zus de bruiloftsplannen en moet Lotte tot overmaat van ramp het vrijgezellenfeest organiseren. Met onder andere ook Jim Bakkum, Noortje Herlaar en Kim-Lian van der Meij.

Vanaf 2 april te zien op Netflix.

2. The Circle (seizoen 2)

The Circle is terug met een lading nieuwe kandidaten. In deze realityserie krijgen alle deelnemers een eigen appartement. Ze communiceren alleen met elkaar via het verzonnen sociale netwerk ‘The Circle’. Dat betekent dat een deel van de kandidaten zich voordoet als iemand anders, om zo populair te worden, want regelmatig moet er iemand naar huis worden gestemd.

Vanaf 14 april te zien op Netflix.

3. Shadow and Bone

Gebaseerd op twee succesvolle young adult-boekenreeksen van Leigh Bardugo, kun je deze maand het eerste seizoen van Shadow and Bone zien. Je volgt mapmaker en wees Alina Starkov, die in een wereld vol magie en duisternis een bijzondere kracht bezit die het land kan bevrijden. Wie krijgt die macht in handen?

Vanaf 23 april te zien op Netflix.

4. Snelle: Zonder jas naar buiten

Snelle is de eerste Nederlandse popartiest met een documentaire op Netflix. In deze documentaire krijg je een kijkje in de carrière van de artiest en het leven van de jongen er achter: Lars. In korte tijd heeft hij duizenden fans veroverd, maar hoe is dat zo gegaan?

Vanaf 16 april te zien op Netflix.

5. Concrete Cowboy

Een rebelse tiener (gespeeld door Caleb McLaughlin uit Stranger Things) wordt naar zijn vader in Philadelphia gestuurd. Daar leert hij over de lokale zwarte cowboys bij wie hij aansluiting vindt en leert over zichzelf. Met onder andere Idris Elba als één van de indrukwekkende cowboys.

Vanaf 2 april te zien op Netflix.

Het is rustig op Apple TV Plus de komende maand. Pas aan het eind wordt er een nieuwe serie toegevoegd. Die belooft wel heel spannend te worden.

The Mosquito Coast – 30 april

Justin Theroux speelt in deze serie Allie Fox, een uitvinder die samen met zijn familie op de vlucht is voor de Amerikaanse overheid. De idealist besluit een nieuw leven te starten in Latijns-Amerika. Op 30 april kun je de eerste twee afleveringen zien, waarna er wekelijks een nieuwe aflevering wordt toegevoegd.

Op Disney Plus kun je de komende weken elke week een nieuwe aflevering van The Falcon and the Winter Soldier en The Mighty Ducks: Game Changers kijken. Daarnaast kun je de volgende films verwachten.

Brammetje Baas – 16 april

– 16 april Dolfje Weerwolfje – 16 april

– 16 april Dummie de Mummie – 16 april

– 16 april Hoe Overleef Ik Mijzelf – 16 april

– 16 april Koning van Katoren – 16 april

– 16 april Meester Kikker – 16 april

– 16 april Weg van Jou – 16 april

– 16 april Rio – 16 april

– 16 april Big Shot – 16 april

– 16 april Secret of the Whales – 22 april

