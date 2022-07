Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juli 2022

Er worden in de maand juli van 2022 weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor juli!

Nieuw op Netflix juli 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Wij vertellen je wat er in juli 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film op je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Stranger Things (seizoen 4 volume 2)

Als je dit leest heb je waarschijnlijk de nieuwe afleveringen van Stranger Things al gezien, want die arriveren op de eerste dag van de maand. Je moet er wel even voor gaan zitten, want deze twee episodes duren extra lang. Je krijgt er eentje van 1,5 uur en eentje van 2,5 uur. Dat wordt dus genieten van maar liefst 4 uur Stranger Things.

Vanaf 1 juli te zien op Netflix.

2. The Gray Man

Het is Chris Evans versus Ryan Gosling in deze nieuwe actiefilm van Netflix. De film gaat over een talentvolle CIA-agent die per ongeluk achter zaken komt die hij niet mag weten. Een voormalige collega zet een prijs op zijn hoofd, waarna hij achterna wordt gezeten door verschillende moordenaars.

Vanaf 22 juli te zien op Netflix.

3. Het Zeebeest/The Sea Beast

The Sea Beast (of Het Zeebeest in het Nederlands) is de nieuwste animatiefilm van Chris Williams, die eerder bij Disney werkte aan onder andere Mulan, Moana en Big Hero 6. In The Sea Beast verstopt een jonge meid zich op het schip van een legendarische monsterjager. Samen varen ze door niet eerder ontdekte wateren.

Vanaf 8 juli te zien op Netflix.

4. Resident Evil

Na de succesvolle Resident Evil-films met actrice Milla Jovovich gebaseerd op de gelijknamige games, wordt er massaal geprobeerd om dat succes weer terug te brengen. De nieuwste poging staat deze maand op Netflix, met een serie die de eenvoudige titel ‘Resident Evil’ krijgt. De serie volgt verschillende tijdlijnen, voor en nadat het T-virus mensen heeft gemuteerd tot zombies.

Vanaf 14 juli te zien op Netflix.

5. Persuasion

Dakota Johnson speelt de hoofdrol in dit nieuwe kostuumdrama voor Netflix, gebaseerd op het Jane Austen-boek Persuasion. Johnson speelt Anne Elliot, die weer in contact komt met haar ex-verloofde.

Vanaf 15 juli te zien op Netflix.

Nog meer kijktips voor Netflix juli 2022

Hello, Goodbye, and Everything in Between – 6 juli

– 6 juli Boo, Bitch – 8 juli

– 8 juli How To Change Your Mind – 12 juli

– 12 juli Under the Amalfi Sun – 13 juli

– 13 juli Virgin River (seizoen 4) – 20 juli

– 20 juli Blown Away (seizoen 3) – 22 juli

– 22 juli Rebelde (seizoen 2) – 27 juli

– 27 juli Uncoupled – 29 juli

Apple TV Plus juli 2022

Ook op Apple TV Plus is er deze maand weer van alles te zien. Dit zijn de kijktips van deze maand!

Black Bird – 8 juli

Jimmy Keene moet tien jaar de gevangenis in, maar krijgt de mogelijkheid om te ontsnappen. Hij wordt vrijgelaten als hij een verdachte van moord een bekentenis laat doen.

Trying (seizoen 3) – 22 juli

Nikki en Jason hebben nu kinderen en dat valt allemaal niet mee. Ze proberen hun huis, relatie en hun geestelijke gezondheid overeind te houden.

Surface – 29 juli

Gugu Mbatha-Raw speelt in deze spannende serie Sophie, die al haar herinneringen is kwijtgeraakt. Via de mensen om haar heen probeert ze haar leven weer bij elkaar te puzzelen, maar wie kun je vertrouwen?

Disney Plus juli 2022

Op Disney Plus vind je deze maand onder andere nieuwe afleveringen van Ms Marvel en Only Murders in the Building. Daarnaast vind je de volgende nieuwe films en series op de streamingdienst.

The Princess – 1 juli

– 1 juli Z-O-M-B-I-E-S 3 – 15 juli

– 15 juli Under the Banner of Heaven – 27 juli

HBO Max juli 2022

Op HBO Max kijk je in juli elke week naar een nieuwe aflevering van Westworld. Daarnaast kun je de volgende films en series verwachten.

Legendary (seizoen 2) – 1 juli

– 1 juli Pretty Little Liars: Original Sin – 28 juli

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor juli 2022.