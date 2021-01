Een Netflix-account delen is goedkoper, levert betere aanbevelingen voor films en series op en is gewoonweg handiger. Zo kijken alle gezinsleden met hun eigen account naar Netflix.



Netflix-account delen: alles wat je moet weten

Willen je gezinsleden ook Netflix kijken? Dat is geen probleem. Een Netflix-account kan namelijk op een onbeperkt aantal apparaten worden gebruikt. Afhankelijk van je abonnement kun je op één, twee, drie of vier schermen tegelijk films en series kijken.

Dit betekent dat wanneer jij in de huiskamer Netflix op je tv kijkt en je partner op zijn of haar telefoon via een iPhone, je op dat moment twee schermen gebruikt. Door alle gezinsleden een apart profiel te geven, zit je elkaar niet in de weg. Een Netflix-account delen is hartstikke makkelijk:

Open de Netflix-app op je iPhone en log eventueel in met je gebruikersnaam en wachtwoord; Tik op ‘Meer’ rechtsonder en selecteer ‘Profiel toevoegen’ rechtsboven; Voer de naam van het profiel in en kies een leuk plaatje. Is het account voor de kleine bedoeld? Verschuif dan de schakelaar bij ‘Voor kids’ en tik op ‘Opslaan’.

Je ziet het account nu aan de bovenkant staan. Tik erop om van profiel te wisselen. Op bovenstaande manier kun je net zoveel Netflix-accounts toevoegen als je zelf wil. Wanneer de eigenaar van het account films en series wil kijken, moeten ze eerst inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

Waarom een Netflix-account delen?

Een Netflix-account delen heeft meerdere voordelen. Ten eerste is het simpelweg goedkoper om de maandelijkse kosten voor het abonnement te splitten, helemaal wanneer je niet allemaal op hetzelfde moment kijkt.

Bovendien doet Netflix zo betere aanbevelingen voor films en series die je misschien interessant vindt. Deze suggesties worden namelijk gebaseerd op je kijkgedrag. Bij het aanmaken van een Kids-profiel kun je in de instellingen zelf een leeftijdsgrens opgeven, zodat je kleine niet zomaar alles te zien krijgt.

Haal alles uit Netflix

Kijk je vooral Netflix op je iPhone? Check dan onderstaande video om alles uit de streamingsdienst te halen. Heb je een beperkte internetbundel? Maak dan gebruik van Netflix-downloads, waarbij je de film of serie op je iPhone of iPad zet.