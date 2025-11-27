Netflix verhoogt regelmatig de prijzen van de abonnementen. Vind je het allemaal net wat te duur worden? Dan kun je het Netflix-abonnement ook wijzigen. Zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix te duur: zo kun je het abonnement wijzigen

Onlangs heeft Netflix opnieuw de prijzen flinken omhoog gegooid. Maar de populaire streamingdienst is niet de enige die de laatste tijd duurder is geworden. Als je dan meerdere streamingdiensten hebt wordt het al snel erg duur. Gelukkig kun je je abonnement bij Netflix eenvoudig aanpassen. Je kunt dan kiezen voor een goedkoper abo. Hoe je dat moet doen, laten we je hier zien.

Om het account aan te passen moet je de Netflix-website in een browser openen. Via de instellingen van de Netflix-app op je iPhone wordt je uiteindelijk ook naar de website gestuurd om het abonnement te wijzigen. Daarom kun je beter maar meteen naar de website gaan.

Abonnement bij Netflix wijzigen via de website Open de browser op je iPhone (of op een laptop) en surf naar de website netflix.com; Tik op de knop ‘Inloggen’; Log in met je accountgegevens; Kies daarna voor ‘Account beheren’ als je deze optie te zien krijgt; Ga naar ‘Abonnement wijzigen’; Je ziet nu een overzicht van je huidig abonnement. Je hebt de keuze uit drie varianten ‘Basic, Standaard en Premium’; Selecteer het abonnement dat je wilt en tik op ‘Doorgaan’; Tik op ‘Bevestigen’ en je nieuwe abonnement gaat in bij de volgende factureringsperiode.

Als je besluit om over te stappen, is het fijn dat Netflix de wijziging vrijwel direct doorvoert. Je hoeft je geen zorgen te maken over je lopende afleveringen of profielen, want alles blijft gewoon zoals je het gewend bent. Alleen de kwaliteit en mogelijkheden veranderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is sowieso slim om regelmatig even te checken of je nog tevreden bent met je abonnement op Netflix en eventueel te wijzigen. Een kleine aanpassing kan zomaar een paar euro per maand schelen. Zo blijft streamen leuk en betaalbaar.

Netflix Alternatieven

Ben je eigenlijk een beetje uitgekeken op Netflix? Gelukkig zijn er genoeg andere streamingdiensten om lekker te bingen. Vaak hebben ze ook aanbiedingen waarbij ze nog net iets goedkoper zijn. Bekijk hieronder het aanbod: