Kun jij neppe AirPods herkennen? Wel met deze 5 tips!

Hierboven staan twee AirPods-oordopjes: eentje is echt, de ander namaak. Ben jij in staat om neppe AirPods te herkennen? Na het lezen van dit artikel sowieso!

Zo kun je neppe AirPods herkennen

1. Klopt de prijs?

Namaakproducten zijn altijd goedkoper dan het origineel. Let tijdens het shoppen daarom allereerst op de prijs. Hoe sterker deze afwijkt van de adviesprijs, hoe groter de kans dat de oordopjes nep zijn. Wanneer iemand de peperdure AirPods Max-hoofdtelefoon voor 200 euro aanbiedt, is er zonder twijfel iets niet in de haak.

Uiteraard kunnen winkels wel enigszins onder de prijs gaan zitten. Na verloop van tijd worden producten immers goedkoper. Op moment van schrijven kun je de AirPods Pro bij sommige winkels bijvoorbeeld al voor rond de 220 euro halen, terwijl Apple 279 euro vraagt.

Ben je online aan het shoppen? Lees dan vooraf ook de reviews van eerdere klanten. Indien de verkoper namaakspul aanbiedt kom je hier snel genoeg achter. Dit advies is uiteraard wat lastiger wanneer je (mogelijk neppe) AirPods in een winkel tegenkomt, of wanneer je ze via een platform als Marktplaats of Facebook Marketplace probeert te kopen.

2. Check de verpakking

Ook belangrijk: in wat voor verpakking zitten de AirPods? Apple staat bekend om zijn luxe en degelijke presentatie van producten. Met andere woorden: nieuwe AirPods komen niet in een rommelige verpakking vol met spelfouten.

Het is pittig om een neppe verpakking van een echte te onderscheiden, maar je kunt wel op bepaalde zaken letten:

Voelt de verpakking van de AirPods stevig aan? Zit het plastic er strak omheen gewikkeld, of hangt het er een beetje losjes bij?

Kom je geen spelfouten of vreemde teksten tegen? Op een Apple-product (of verpakking) staat bijvoorbeeld altijd het zinnetje “Designed by Apple in California”.

Zitten er twee stickers op de onderkant van de verpakking? Zo ja, noteer dan het serienummer en het modelnummer (waarover later meer).

Zijn alle afbeeldingen en plaatjes op de doos scherp afgedrukt (en dus niet pixelig)?

Kun je de afgebeelde AirPods op de voorkant van de verpakking voelen?

3. Kloppen het serie- en modelnummer?

Goed, je staat nu met de mogelijke neppe AirPods in je handen en hebt het idee dat de oortjes legitiem zijn. Voordat je tot aankoop overgaat, is het belangrijk om nog twee checks te doen.

Ten eerste, ga naar de officiële website van Apple en voer hier het serienummer van de AirPods in. Als het goed is, worden de oordoppen herkend en krijg je gelijk (onder meer) het modelnummer te zien. Deze moet overeenkomen met het modelnummer op de verpakking.

Geeft het serienummer geen respons? Dan is het foute boel. Apple houdt de serienummers van al haar apparaten nauwkeurig bij. Indien deze geen match geeft, kun je er dus vanuit gaan dat je met fake AirPods te maken hebt.

4. Koppelen en verbinden: soepel, of niet?

De AirPods die je op het oog hebt zijn redelijk geprijsd, de verpakking oogt legitiem en er niks vreemds aan de hand met het serie- en modelnummer. Je kunt daarom de proef op de som nemen en de oordopjes testen. Vraag natuurlijk wel even of dit mag, want je wil geen ruzie met de verkoper krijgen.

Haal ze uit de verpakking en neem de oordopjes in gebruik. Let tijdens de eerste momenten vooral op de bouwkwaliteit. AirPods zitten oerdegelijk in elkaar en voelen niet ‘priegelig’ aan.

Ook belangrijk: test of de AirPods via bluetooth met je iPhone, iPad of Mac kunnen verbinden. Hierbij krijg je een opstartscherm op het Apple-apparaat te zien. Het proces moet bovendien heel vloeiend en simpel aanvoelen. De kracht van Apple-producten is immers dat alles zo goed met elkaar samenwerkt.

5. Vergelijken maar

Maar, 100 procent zekerheid heb je nog niet. Namaakproducten worden met de dag beter en dus is het best pittig om neppe van echte AirPods te onderscheiden. Dit is natuurlijk helemaal het geval wanneer dit je eerste Apple-oordopjes zijn.

De beste tip die wij je kunnen geven, is dan ook om foto’s en video’s van originele AirPods te zoeken, bijvoorbeeld via de site van Apple zelf. Vervolgens is het een kwestie van goed kijken en deze exemplaren vergelijken met de oortjes die jij in je handen hebt.

Ook handig: zoek op Google naar een volledig 3D-model van de AirPods (Pro) die jij wil kopen. Hierbij kun je de oortjes driedimensionaal alle kanten op bewegen, en bijvoorbeeld precies kijken of de lichtindicator van het oplaaddoosje wel op de goede plek zit.

Let hierop tijdens het inspecteren

Het is onmogelijk om een onuitputtelijke lijst van verschillen tussen echte en neppe AirPods samen te stellen. Daarvoor zijn er simpelweg teveel namaakproducten op de markt (die bovendien continu veranderen).

Er zijn wel enkele punten waarop veel neppe AirPods (Pro) door de mand vallen:

Bekijk de onderkant van de AirPods. Originele exemplaren hebben een ovaalvormig roostertje, terwijl die bij nepperds vaak helemaal rond zijn (of het gaasje is helemaal niet aanwezig).

Pak het oplaaddoosje erbij. Als het goed is, staat het serienummer van de (mogelijk neppe) AirPods op de onderkant van dit klepje. Controleer of deze code overeenkomt met het serienummer op de verpakking.

Check de oplaadpoort van het oplaaddoosje. Bij veel namaak-AirPods is het metalen omhulsel van deze poort dikker dan bij de echte oordopjes. Check sowieso of je wel echt met een Lightning-poort te maken hebt, en dus niet met een usb-c-poort (waar neppe AirPods weleens mee uitgerust worden).

Ook belangrijk: let op het gewicht. Neppe AirPods wegen vaak minder dan echte exemplaren. Dat komt omdat ze van goedkopere materialen gemaakt zijn. Op de website van Apple kun je per model vinden hoe zwaar ze moeten zijn. De AirPods 3 wegen bijvoorbeeld 4,28 gram per stuk.

AirPods zitten heel verfijnd in elkaar. Door bijvoorbeeld twee keer op het steeltje te tikken kun je de muziek pauzeren, of juist weer hervatten. Ook kun je bijvoorbeeld snel een liedje overslaan en Siri gebruiken. Wanneer je dus nog twijfels hebt over de echtheid van je oordopjes, kun je het best gewoon beginnen met pielen.

Tot slot: AirPods-oordopjes zijn altijd wit. Tot nog verkoopt Apple geen andere kleuren. De AirPods Max, de hoofdtelefoon, komt wel in andere kleuren dan wit. Hierbij gaat het om spacegrijs, blauw, groen en roze.

Heb je nog twijfels?

Zo, als het goed is heb je nu kunnen bepalen of je oordopjes wel of niet nep zijn. Namaakproducten worden steeds beter, dus je moet een scherp oog hebben.

In de meeste gevallen herken je namaakproducten echter heel snel. Ze zijn namelijk veel goedkoper dan echte exemplaren. Wanneer je zekerheid wil kun je dus het best naar een betrouwbare winkel stappen en daar een setje AirPods halen. Het scheelt je mogelijk een hoop gedoe en geld.

