Gevaarlijke nepmail over Odido-datalek: trap níét in deze truc

Over het datalek van Odido gaat een gevaarlijke nepmail rond, die verspreid wordt door oplichters. Pas daarom goed op en trap niet in deze truc!

Odido-datalek

Ben jij klant bij Odido of heb je een abonnement bij de provider gehad in het verleden? Dan moet je goed opletten de komende tijd, want er gaan veel neppe berichten rond over het datalek bij Odido. Het bedrijf werd in februari getroffen door het grootste datalek in de Nederlandse geschiedenis. Bij dit datalek zijn de gegevens van zeker 6,2 miljoen (oud-)klanten van Odido gestolen door hackersgroep Shinyhunters.

Deze gegevens zijn inmiddels gedeeld door de hackersgroep, waardoor miljoenen namen, telefoonnummers en bankgegevens op het dark web zijn beland. Dat is niet alles, want ook de mailadressen van miljoenen klanten zijn gedeeld. Let daarom de komende weken en zelfs maanden goed op, want oplichters proberen misbruik te maken van het datalek. Dat is nu al het geval, er wordt een gevaarlijke nepmail over het Odido-datalek gedeeld. Zo ziet die eruit:

Neppe mail over Odido

Heb je bovenstaande mail over het datalek bij Odido binnengekregen? Klik dan niet op de weblink in de mail. Het gaat om een neppe mail, die helemaal niet van Odido afkomstig is. Criminelen hebben deze mail met phishing verspreid, om gegevens van gebruikers te stelen. Met deze nepmail wordt je naar een gevaarlijke website geleid, dus zorg ervoor dat je niet op de link klikt en de mail direct uit je inbox verwijdert. Het is daarnaast aan te raden om de afzender te blokkeren, om toekomstige phishing te voorkomen.

In de nepmail wordt genoemd dat Odido een nieuw datacenter heeft opgezet en er daarom een nieuwe registratie nodig is. Het is belangrijk om te weten dat Odido geen verdere stappen van (oud-)klanten vereist. Zijn jouw gegevens betrokken bij het datalek? Je hoeft dan niks te doen en er is zeker geen nieuwe registratie nodig. Trap dus niet in dergelijke mails, want klanten hoeven geen actie te ondernemen. Het is ook niet nodig om opnieuw in te loggen of om je opnieuw te registreren via mail of sms.

Meer oplichting voorkomen

Krijg je toch een bericht waarin staat dat een nieuwe aanmelding of registratie is vereist? Verwijder dat bericht dan direct, want je hebt in dat geval te maken met phishing. Oplichters zullen de komende tijd meer nepmails en -berichten over het datalek bij Odido verspreiden, die er ook nog eens steeds realistischer uitzien. Twijfel je bij een bericht? Neem dan eerst contact op met Odido via de officiële kanalen van de provider, zodat je kunt controleren of het om een authentiek bericht gaat.

Goed om te weten: Odido heeft alle (oud-)klanten in februari al ingelicht over het datalek. Houd nieuwe mails en berichten over het datalek daarom goed in de gaten, want de kans is groot dat je met phishing te maken krijgt. Zeker nu alle mailadressen zijn gedeeld op het dark web is het de verwachting dat nepmails en -berichten vaker verspreid zullen worden. Heb je toch op een link geklikt? Neem dan contact op met de klantenservice van Odido en voer een virusscan uit om mogelijke malware op te sporen.

