Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland: zo schakel je het in

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht, waarmee Apple Intelligence eindelijk beschikbaar is in Nederland en België! Zo gebruik je de nieuwe AI-functies op je iPhone.

Apple Intelligence

Apple Intelligence is eindelijk te gebruiken in Nederland en België! Met iOS 18.4 brengt Apple een aantal veranderingen naar je iPhone. Er komen nieuwe emoji beschikbaar, de Foto’s-app krijgt meer filteropties en het Bedieningspaneel heeft een aantal nieuwe knoppen. Daarnaast is Apple Intelligence uitgebracht in Europa, waardoor we de nieuwe AI-functies kunnen uitproberen in Nederland en België.

Apple Intelligence is beschikbaar in de talen Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Engels. Dat betekent dat je alle AI-functies kunt gebruiken in Frankrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland en Italië. De Nederlandstalige versie van Apple Intelligence is helaas nog niet beschikbaar, maar je kunt de techniek hier wel al uitproberen. Wij leggen je uit hoe je Apple Intelligence activeert op je iPhone of iPad in Nederland en België.

Zo schakel je Apple Intelligence in

Heb je iOS 18.4 geïnstalleerd op je iPhone? En iPadOS 18.4 op je iPad? Dan kun je Apple Intelligence gebruiken op je iPhone en iPad in Nederland en België. Daarvoor moet je de regio en taal van het toestel aanpassen. De nieuwe techniek is nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar kun je hier wel al gebruiken in het Engels. Wil je de functies van Apple Intelligence uitproberen? Pas dan deze instellingen aan:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Taal en regio’; Tik op ‘Voeg taal toe…’ en selecteer ‘Engels (Verenigde Staten)’; Ga vervolgens naar ‘Regio’; Kies voor ‘Verenigde Staten’; Ga terug naar ‘Instellingen’ en open ‘Apple Intelligence en Siri’; Tik op ‘Taal’ en selecteer ‘Engels (Verenigde Staten); Zet tot slot de schakelaar achter ‘Apple Intelligence’ aan.

Zie je de schakelaar achter Apple Intelligence nog niet? Controleer dan of je Engels (Verenigde Staten) als voorkeurstaal hebt ingesteld op je iPhone of iPad. Dat doe je door de taal onder ‘Taal en regio’ helemaal naar boven te slepen. Verschijnt de schakelaar nog steeds niet? Dan moet je even geduld hebben, want het kan even duren voordat je Apple Intelligence in Nederland en België kunt inschakelen. Open ‘Apple Intelligence en Siri’ na tien minuten nogmaals, dan zou ‘Turn on Apple Intelligence’ er wel moeten staan.

Veel nieuwe functies

Met Apple Intelligence krijg je er enorm veel nieuwe functies bij op je iPhone en iPad. In Nederland en België zijn al deze features van Apple Intelligence beschikbaar in het Engels, of een andere voorkeurstaal als Frans of Spaans. Vrijwel alle applicaties worden uitgebreid met een handige schrijfhulp, waarmee je teksten herschrijft, samenvat of aanpast. Ook kun je zelf afbeeldingen samenstellen in Image Playground, een nieuwe app voor de iPhone en iPad. Siri is veel geavanceerder door nieuwe taalmodellen en de integratie van ChatGPT.

Bewerk je regelmatig foto’s? In dat geval krijg je er met ‘Ruim op’ een handige feature bij. Dit onderdeel van Apple Intelligence verwijdert storende objecten van een foto, waarmee de afbeelding gemakkelijk en snel te bewerken is. Het is nog niet bekend wanneer Apple Intelligence in het Nederlands te gebruiken is in Nederland en België. Zet je de voorkeurstaal van je iPhone of iPad weer terug naar Nederlands? Dan verdwijnen alle AI-functies weer, behalve ‘Ruim op’ in de Foto’s-app. Die feature kun je wél blijven gebruiken, ook als Apple Intelligence uitgeschakeld is.