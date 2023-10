NameDrop in iOS 17: contacten delen met je iPhone nu veel makkelijker

Met iOS 17 komt NameDrop naar je iPhone, waardoor je veel makkelijker contacten over kunt zetten naar een andere iPhone. Zo werkt de nieuwe functie!

AirDrop uitgebreider in iOS 17

Apple introduceert in iOS 17 een aantal toffe verbeteringen, waaronder een nieuwe functie voor AirDrop. De belangrijkste uitbreiding van AirDrop in iOS 17 is NameDrop, die is bedoeld om contactgegevens snel te delen met een andere iPhone of Apple Watch. Dit doe je met NameDrop door de twee iPhones simpelweg bij elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch.

Zodra je twee iPhones dichtbij elkaar houdt, verschijnt de contactkaart van de andere iPhone automatisch in beeld. Je bepaalt zelf welke gegevens in je contactkaart staan. Dit zijn gegevens als een profielfoto, mailadres en telefoonnummers. Zo is het dus veel makkelijker om je contactgegevens te delen en heb je geen internetverbinding meer nodig. Wij leggen je uit hoe je de functie gebruikt.

Zo gebruik je NameDrop

Met NameDrop hoef je twee iPhones of een iPhone en een Apple Watch dus alleen maar bij elkaar te houden om contactgegevens uit te wisselen. Zodra je iOS 17 op je iPhone hebt geïnstalleerd, wordt NameDrop vanzelf ingeschakeld. Dat kan je ook handmatig doen, daarvoor moet je bij de instellingen van je iPhone zijn. Je schakelt NameDrop als volgt in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘AirDrop’; Schakel onder ‘Begin met delen door apparaten samen te brengen’ in.

Heb je NameDrop in iOS 17 aan staan? Dan kun je jouw contactkaart delen door de bovenkant van je iPhone tegen de bovenkant van een andere iPhone te houden. De telefoons trillen dan zacht en je eigen contactkaart verschijnt eerst op je eigen scherm. Je kunt zelf kiezen welke gegevens je precies deelt, zodra je dat hebt geselecteerd deel je jouw contactgegevens met de andere iPhone of Apple Watch.

De instellingen van je contactkaart kun je aanpassen bij de contacten op je iPhone. Zie je nog een oud nummer op je contactkaart staan? Of een oud mailadres? Dan is het verstandig om dat eerst even aan te passen in de Contacten-app. Voor NameDrop moeten beide iPhones wel op iOS 17 draaien, voor de Apple Watch is watchOS 10 vereist.

Meer weten over iOS 17?

Met iOS 17 is het door NameDrop dus veel makkelijker om je contactgegevens te delen met een andere iPhone of Apple Watch. Krijg je een melding van NameDrop, terwijl je jouw contact niet wilt delen? Geen zorgen, je moet het altijd eerst bevestigen voordat je jouw contactgegevens verstuurt. Zo weet je zeker dat je telefoonnummer niet onbedoeld met een vreemde wordt gedeeld.

Naast NameDrop krijgt je iPhone er met iOS 17 nog veel meer features bij. Je kunt je wekker namelijk eindelijk opbergen met de nieuwe Stand-by modus van je iPhone en is het mogelijk om meerdere profielen aan te maken in Safari. Ook krijgen je AirPods er nieuwe instellingen bij en is Kaarten veel uitgebreider in iOS 17. Lees hier alles over de grote iOS-update van dit jaar, zodat je geen enkele functie mist!

