Zo stream je muziek vanaf je iPhone naar je tv of speaker

Wil je graag muziek afspelen, maar is de kwaliteit van je iPhone-speaker niet goed genoeg? Gelukkig kun je heel makkelijk muziek streamen naar je tv of een bluetooth-speaker. Zo werkt het.

Muziek streamen vanaf je iPhone

Hoewel het geluid dat uit iPhone-speakers komt door de jaren heen aanzienlijk is verbeterd, komt het helaas nog niet in de buurt van een speaker of het geluid van een goede tv of speaker. Als je muziek af wil spelen in je huiskamer of slaapkamer, dan heb je dan ook een stuk beter geluid als je de muziek streamt vanaf je iPhone. Benieuwd hoe je dat doet? Wij leggen het je uit.

Bluetooth-speaker

Eén manier om muziek te streamen is via een bluetooth-speaker. Dit werkt heel gemakkelijk. Het handige aan zo’n speaker is het feit dat het draadloos werkt en je het overal mee naartoe kan nemen. Zo kun je bijvoorbeeld je favoriete muziek afspelen terwijl je in het park zit.



Let er hierbij wel op dat je de speaker eerst moet opladen voor je het draadloos kan gebruiken.

Zet eerst je bluetooth aan via het bedieningspaneel in iOS 13, of in je instellingen; Als je het bluetooth-icoon lang ingedrukt houdt, zie je met welke bluetooth-apparaten je kunt verbinden; Zet nu je bluetooth-speaker aan. Deze gaat nu zoeken naar apparaten in de omgeving die bluetooth aan hebben staan; De speaker komt nu in beeld op je iPhone. Tik op de naam van de speaker.

Als je een korte toon hoort, is de speaker verbonden. Wanneer je nu muziek afspeelt op je iPhone, bijvoorbeeld via Spotify, hoor je dat door je speaker. Genoeg geluisterd? Door de speaker of de bluetooth op je iPhone uit te schakelen stop je het streamen.

Chromecast of smart-tv

Een andere manier om muziek te streamen is via je tv. Hier heb je wel een Chromecast voor nodig, of een smart-tv. Het werkt als volgt:

Zet eerst je tv aan; Als je een Chromecast hebt zet je de tv op het hdmi-kanaal van jouw Chromecast. Als je een smart-tv hebt, dan hoef je niets te doen; Open de muziek-app die je wil gebruiken, zoals Spotify; Tik op een nummer dat je wil afspelen; In het afspeelvenster tik je linksonder op een icoontje van een scherm en een speaker; Tik de naam van je Chromecast aan, of van je tv.

De tv is nu met Spotify verbonden. Vanaf je iPhone kun je de muziek bedienen vanaf je iPhone zoals je dat gewend bent. Ook kun je nu het volume regelen. Klaar met het streamen van muziek? Volg dezelfde stappen nog een keer en kies ‘Deze iPhone’ als apparaat. De muziek wordt dan weer via je iPhone afgespeeld.

Wanneer je Apple Music streamt vanaf een iPhone, dan is het helaas (nog) niet mogelijk om het te streamen naar een Chromecast. Met een Android-apparaat is dit wel mogelijk. Zodra je muziek afspeelt in de app kun je namelijk op het cast-icoon tikken om te beginnen met streamen.

AirPlay en Apple TV

Het is ook mogelijk om muziek af te spelen via AirPlay.

Open het Bedieningspaneel; Tik op het AirPlay icoon in de ‘audiokaart’, het vierkantje waar je muziek ziet staan met een play-knop; Je krijgt een lijst te zien met apparaten waar je de muziek op kan afspelen; Tik vervolgens op het apparaat waar je naar wil streamen, zoals een Apple TV.

Dit werkt op dezelfde manier voor Spotify als voor Apple Music. Op die manier kan je heel snel de muziek op luidsprekers afspelen. Wil je geen AirPlay gebruiken, dan kan je ook simpelweg je Apple TV opstarten en vervolgens de app voor jouw streamingdienst opstarten. Zo is er een speciale Spotify-app en Apple Music-app voor Apple TV.

