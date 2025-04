Muppets maken met ChatGPT kun je beter niet doen – dit is waarom

Met ChatGPT is het mogelijk om je foto’s om te zetten in gepersonaliseerde muppets, maar dat kun je beter niet (te vaak) doen. Dit is waarom.

Muppets in ChatGPT

De mogelijkheden met ChatGPT zijn eindeloos. Je kunt de chatbot gebruiken voor het samenvatten of herschrijven van teksten, als hulp bij het maken van je boodschappenlijst of voor het beantwoorden van al je vragen. Daar zijn nu nog meer opties aan toegevoegd. Het is mogelijk om jezelf in een gepersonaliseerde muppet of actiepop te veranderen met een afbeelding in ChatGPT.

Het creëren van afbeeldingen in hoge kwaliteit was lang exclusief voor betalende abonnees van ChatGPT, maar de functie is nu ook beschikbaar in de gratis versie van de dienst. Dat is te zien aan alle plaatjes die gedeeld worden op sociale media, daar volgen de trends elkaar inmiddels snel op. Zo maken veel gebruikers gepersonaliseerde muppets en actiepoppen, of worden huisdieren omgetoverd tot echte mensen. Toch kun je dit beter niet (te vaak) doen.

ChatGPT verbruikt véél energie

Het creëren van muppets en andere afbeeldingen in ChatGPT is zonder twijfel vermakelijk, maar heeft ook nadelen. Als je een vraag of opdracht invoert bij de chatbot, worden duizenden berekeningen uitgevoerd om tot een correct antwoord te komen. Daarvoor zijn servers met veel rekenkracht nodig, die zijn gekoeld met watersystemen. Op die manier wordt voorkomen dat de servers oververhit raken.

Volgens ChatGPT kost het verwerken van een geschreven taak ongeveer 0,003 kWh, dat staat gelijk aan een magnetron die twaalf seconden draait op een vermogen van 900 watt. Bij één geschreven opdracht wordt ongeveer 0,5 liter water verbruikt. Genereer je een afbeelding, bijvoorbeeld om persoonlijke muppets te maken op ChatGPT? In dat geval verbruik je 0,00135 kWh en één tot twee liter water. Ter vergelijking: het volledig opladen van je smartphone kost ongeveer evenveel energie.

Gratis versie ChatGPT beperkt

Uit onderzoek is gebleken dat het energieverbruik bij een opdracht in ChatGPT ongeveer tien keer hoger ligt dan bij Google. Jaarlijks verbruikt ChatGPT enorm veel energie, dat door de recente trends op sociale media alleen maar meer zal worden. Het creëren van muppets in ChatGPT is enorm leuk, maar zorgt ook voor een nóg hoger energieverbruik. Kunstmatige intelligentie heeft op die manier een negatieve impact op het milieu. Houd daar rekening mee als je bepaalde opdrachten invoert bij ChatGPT.

Dat betekent natuurlijk niet dat je helemaal geen gepersonaliseerde muppets zou moeten maken op ChatGPT, doe het in ieder geval niet té vaak. Bij de gratis versie van ChatGPT heb je daar overigens weinig keuze in, want je kunt dan slechts drie afbeeldingen per dag genereren. Voor gebruikers die niet willen betalen is dat nadelig, maar deze limiet heeft toch een belangrijk voordeel. Zo blijft het energieverbruik van de gratis ChatGPT-versie beperkt, al komt daar in de toekomst mogelijk verandering in. Wil je meer weten over ChatGPT? Lees dan hier wat je nóóit moet delen met AI-diensten!