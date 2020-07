Tip: zo schakel je mobiele data uit voor iCloud-foto’s

Heb je niet veel mobiele data en sla je foto’s op in iCloud? Dan is het verstandig om uploaden met mobiele data te schakelen. In dit artikel lees je hoe je dat doet.

Mobiele data uitschakelen voor iCloud-foto’s

De iCloud-bibliotheek is heel handig. Met iCloud heb je op elk Apple-apparaat toegang tot je foto’s. Wanneer je je toestel bent verloren, of het niet meer werkt, ben je nooit je foto’s kwijt. Ook nemen foto’s in je iCloud minder ruimte in op je iPhone, iPad of Mac.

Voor het uploaden van de foto’s naar de digitale cloud heb je een internetverbinding nodig. Als je foto’s automatisch uploaden naar de iCloud, gebeurt dit voor enkele foto’s ook wanneer je alleen mobiele data aan hebt staan. Maar als je niet veel data in je maandelijkse bundel hebt, jaag je deze er alsnog snel doorheen met deze functie.

Gelukkig is het mogelijk om dit uit te schakelen. Dat werkt heel gemakkelijk. Volg hiervoor de volgende stappen.

Open de Instellingen-app op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op Foto’s; Scrol weer omlaag en tik op ‘Mobiele data’; Zet de schakelaar achter ‘Mobiele data’ uit.

iOS zorgt er standaard voor dat grotere bestanden en video’s alleen worden geüpload als je wifi-verbinding hebt. Je kan dus nooit plotseling heel veel data kwijtraken. Toch kun je op deze manier nog meer data besparen.

Onbeperkte updates inschakelen

Heb je juist een grote bundel en maakt het je niet uit of iCloud je mobiele databundel aanspreekt om foto’s te uploaden? Dan kun je juist ‘Onbeperkte updates’ inschakelen. Volg hiervoor bovenstaande stappen en zet naast de schakelaar achter ‘Mobiele data’ ook de schakelaar achter ‘Onbeperkte updates’ aan. Nieuwe foto’s en oude gewijzigde foto’s worden dan direct geüpload via mobiel internet als er geen wifi beschikbaar is.

Werkt de synchronisatie van iCloud-foto's bijvoorbeeld niet? Dan geven we je tips hoe je dat op kunt lossen. Wil je ervoor zorgen dat je iCloud-foto's nog minder ruimte in beslag nemen op je apparaten? Dan leggen we uit hoe je de iCloud-foto's opslag kan optimaliseren. Ook laten we zien hoe je iPhone-foto's uitwisselt met je pc of MacBook.