Microsoft Teams Together Mode: toch digitaal met elkaar in een klaslokaal

Met het sluiten van de scholen komen kinderen weer een paar weken thuis te zitten. Met de Microsoft Teams Together Mode kun je een virtueel klaslokaal maken. Wij laten zien hoe dit werkt.

Microsoft Teams klaslokaal maken met Together Mode

Nu het basis- en middelbaar onderwijs (weer) een aantal weken volledig digitaal plaatsvindt, stappen veel scholen weer over naar Microsoft Teams.

Sinds de zomer is er heel wat veranderd in de vergader-app van Microsoft. Een van de belangrijkste verbeteringen is de ‘Together Mode’, een nieuwe functie waarmee je een digitaal klaslokaal maakt waarin scholieren een virtuele stoel krijgen waar ze op gaan zitten.

Daardoor zien docenten de deelnemers in de schoolbanken zitten op hun scherm en kunnen klasgenoten elkaar op die manier ook zien. Een grote verbetering ten opzichte van de standaard vergadermodus waarbij niet iedereen in beeld is.

Together Mode instellen: zo maak je een digitale klas

Het instellen van deze modus is gelukkig niet zo moeilijk. Als je onderstaande stappen volgt zit je na een minuutje al in deze nieuwe weergave met je klasgenoten of leerlingen te praten.

Let op: de klaslokaal modus van Microsoft Teams is alleen beschikbaar vanaf vijf en tot 50 deelnemers. Anders verschijnt de optie niet.

Stap 1: zorg dat de optie geactiveerd is

Klik op je avatar in de rechter bovenhoek van je scherm; Klik op instellingen; Ga naar ‘Algemeen’ en zorg dat het vakje voor ‘Nieuwe vergaderingservaring inschakelen’ aangevinkt is.

Stap 2: activeer ‘Together Mode’ in je vergadering

Start een vergadering met 5 mensen of meer; Klik op de drie puntjes in de balk waar je ook je microfoon kunt dempen; Klik op ‘Together Mode’; Het gesprek wordt nu vanzelf overgezet, dit kan even duren.

Wil je terug naar de normale weergave? Klik dan weer op de drie puntjes en selecteer ‘Gallery’.

Microsoft gebruikt Machine Learning om Together Mode te laten werken. De app herkent een deelnemer en snijdt hem of haar uit, zodat deze uitsnede in een digitale schoolbank geplaatst kan worden. Daardoor zie je ook de achtergronden niet meer, wat voor minder afleiding zal zorgen.

