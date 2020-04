Een Microsoft Teams-achtergrond instellen: zo doe je dat in 5 stappen

Ben je jouw huiskamer na weken thuiswerken beu? Zo kun je een Microsoft Teams-achtergrond instellen en in vergaderingen doen alsof je heel ergens anders bent.



Je Microsoft Teams-achtergrond instellen: zo doe je dat

Veel scholen en bedrijven zijn deze weken overgestapt op Microsoft Teams, een app waarin je gemakkelijk kunt vergaderen of colleges kunt volgen. Met de frontcamera van je iPhone, iPad, MacBook of ander apparaat kun je zo toch nog contact houden met klasgenoten en collega’s.

Veel mensen zullen hun huis- of slaapkamer als achtergrond hebben terwijl ze aan het bellen zijn met Teams, maar dat kan gelukkig ook anders. In de app heeft Microsoft de optie toegevoegd om een andere achtergrond in te stellen. De app gebruikt objectherkenning om jou uit te snijden en vervolgens een afbeelding achter je te plakken. Daardoor lijkt het net alsof je ergens anders zit.

Dit instellen is heel gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is Microsoft Teams openen en een vergadering starten. Let wel op: je achtergrond aanpassen werkt alleen via de macOS- en Windows-app van Teams. In je browser of op iOS en iPadOS is deze optie niet beschikbaar. Ook kun je een achtergrond alleen wijzigen als je al in en vergadering zit, of een geplande vergadering opzet. Het werkt als volgt.

Neem deel aan een vergadering en zet je camera aan; Beweeg met de cursor over het scherm om de taakbalk te openen; Tik op de drie bolletjes om extra opties te kiezen; Tik vervolgens op ‘Toon achtergrondeffecten’; Kies uit één van de achtergronden uit door erop te klikken.

Het is helaas niet mogelijk om je eigen achtergronden te uploaden, in tegenstelling tot concurrerende apps als Zoom. Volgens Microsoft komt de optie om zelf afbeeldingen toe te voegen in mei beschikbaar.

Voorlopig heb je dus enkel de keus uit de afbeeldingen die Microsoft standaard in de app heeft zitten. Naast lege kantoren komen we in dit aanbod ook wat afbeeldingen tegen van bekende Microsoft-games: zo kun je jezelf in de vierkante wereld van Minecraft wanen, of die belangrijke vergadering inbellen vanuit een multiplayermap uit Halo.

Microsoft Teams is enorm uitgebreid en dat maakt de app breed inzetbaar, maar ook wat verwarrend. In onze Microsoft Teams beginnersgids hebben we daarom wat praktische tips op een rij gezet om een snelle start met de dienst te maken.

