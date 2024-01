Zo krijg je een Mickey Mouse-wijzerplaat op je iPhone-homescreen

De Apple Watch heeft een toffe wijzerplaat van Mickey Mouse. Wij laten zien hoe je deze Mickey Mouse-wijzerplaat ook op je iPhone krijgt.

Wijzerplaat van Mickey Mouse op je iPhone instellen

De Klok-app op je iPhone geeft natuurlijk al de tijd aan, maar die is behoorlijk saai. Zou het niet leuker zijn om een van de populaire wijzerplaten van de Apple Watch op je iPhone te gebruiken? Wat dacht je van de Mickey Mouse-wijzerplaat op je iPhone-homescreen? Wij laten zien hoe je dat doet.

Widgy Widgets: Home/Lock/Watch Woodsign 9 (576 reviews) Gratis via App Store via App Store

Om de Mickey Mouse-wijzerplaat in te stellen heb je de app Widgy nodig. De app is gratis te downloaden vanuit de App Store.Daarnaast heb je de onderstaande afbeelding nodig. Deze moet je even opslaan in de filmrol van je iPhone.

Heb je dat eenmaal gedaan? Dan kun je de app Widgy starten. Stel de taal in op Nederlands / Dutch en tik meerdere keren op ‘Doorgaan’. Tik daarna linksonder op ‘Aanmaken’. Tik dan op de groene knop ‘Importeren > Import QR Code From Photos’. Selecteer vervolgens de Mickey Mouse-foto die je hebt opgeslagen en tik op ‘Voeg toe’.

Tik op de pijl linksboven om terug te keren naar het hoofdscherm. Kies dan voor ‘Beheren’ onderaan het venster. Klik onder ‘Kleine Widgy Slots’ op ‘Klein #1’. Kies vervolgens voor de Mickey Mouse-wijzerplaat die je op de homescreen van je iPhone wilt zetten. Op de vraag ‘Thema toepassen?’ kies je voor ‘Nee’.

Sluit de Widgy-app en houd je vinger ingedrukt op een lege plek op je homescreen tot de apps beginnen te trillen. Tik linksboven op de knop met het plusteken (‘+’). Kies voor ‘Widgy’ in de lijst en selecteer ‘Klein #1’. Kies vervolgens voor ‘Voeg widget toe’. De Mickey Mouse-wijzerplaat verschijnt dan meteen op je homescreen.

